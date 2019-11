Durante la notte giù l’intonaco dal soffitto dell’Ufficio tecnico del Comune

BRONTE – (15 novembre 2019) – Gli impiegati dell’Ufficio tecnico del Comune di Bronte questa mattina recandosi al lavoro in Ufficio hanno trovato un brutta sorpresa.

Dal soffitto del corridoio al secondo piano del Palazzo municipale di via Arcangelo Spedalieri si era staccato una grossa lastra di intonaco.

Circa 2 metri quadrati di intonaco spessa 2 centimetri che all’improvviso e senza apparente motivo si è staccato dal soffitto ed è rovinata sul pavimento andando in frantumi.

Senza apparente motivo perché i controlli disposti immediatamente dal responsabile dell’Ufficio tecnico, ing. Salvatore Caudullo, non hanno individuato alcune infiltrazione d’acqua che potesse far presagire un ammaliamento del soffitto e la caduta dell’intonaco.

Anche per questo immediatamente è stato disposto un approfondito controllo della stabilità dei soffitti dell’intero Palazzo municipale.

“Fortunatamente – ci dice l’ingegnere Caudullo – il distacco è avvenuto durante la notte. Quel corridoio lo percorriamo tutti decine di volte al giorno. Effettuati i controlli nell’intero edificio comunale, che ci hanno permesso di stabilire come nel resto dell’edificio i solai sono solidi, attraverso una somma urgenza, abbiamo provveduto a far effettuare ad un ditta gli intervenuti necessari per ripristinare la sicurezza nel corridoio del secondo piano”.

Intanto si cerca di capire cosa possa aver provocato il crollo di un intonaco asciutto. Si ipotizza che per motivi che potrebbero essere diversi, sollecitazioni derivanti da sbalzi termici o anche micro movimenti dell’edificio, nel tempo si sia formata una intercapedine d’ara fra il solaio e l’intonaco sottostante provocando il crollo.

“E dire – ci dice il sindaco Graziano Calanna – che abbiamo ottenuto un finanziamento di circa 800 mila euro per adeguare il Palazzo comunale dal punto di vista energetico, che prevede, con la sostituzione dell’impianto elettrico, la realizzazione di opportuni controsoffitti. Siamo in attesa che termini l’iter burocratico per pubblicare la gara d’appalto dei lavori. Quanto accaduto ci fa capire che concentrare la nostra attenzione sulla sicurezza degli edifici pubblici è stata una scelta azzeccata. In questi anni, infatti, abbiamo ottenuto diversi finanziamenti per mettere in sicurezza scuole ed edifici pubblici. Molti lavori sono stati realizzati, altri sono in fase di completamento, ed alcuni come questo attendiamo, con trepidante attesa, il completamento dell’iter. Fortunatamente il distacco dell’intonaco è avvenuto durante la notte, altrimenti qualcuno si sarebbe anche potuto anche far male”.

