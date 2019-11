Giovani e sicurezza stradale. Oggi a Catania una giornata con le scuole

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso il Parcheggio AMT di via Plebiscito 747, si svolgerà oggi l’incontro di sensibilizzazione e promozione della sicurezza stradale, in occasione della Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada.

L’appuntamento è organizzato dall’Unità Operativa di Educazione e Promozione alla Salute dell’Asp di Catania, diretta dal dott. Salvatore Cacciola, in collaborazione con i componenti del Tavolo Tecnico sulla Promozione della Sicurezza Stradale (Polizia Municipale Catania, Polstrada Catania, CRI Croce Rossa Italiana, Arcat Sicilia, Fiab Catania, Federmoto FMI Sicilia).

L’iniziativa è rivolta alle seconde classi degli Istituti superiori della provincia di Catania che potranno partecipare ad un percorso esperienziale le cui tappe permetteranno loro di considerare le diverse dimensioni legate alla sicurezza stradale. L’evento prevede, inoltre, la proiezione di contributi multimediali realizzati dai diversi enti istituzionali e dalle associazioni che, a vario titolo, si occupano della sicurezza stradale.

La giornata si inserisce nell’ambito della Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada.

La Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada (WDR) si svolge la terza domenica di novembre di ogni anno, in un numero crescente di Paesi.

Il tema della Giornata 2019 è “Life is not a car part” e si basa sul terzo pilastro del Piano globale per il decennio di azione per la Sicurezza Stradale 2011-2020, proclamato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite: veicoli più sicuri.

Nonostante gli sforzi globali, è ancora altissimo il numero di decessi, lesioni gravi e malattie dovute a incidenti sulla strada.

