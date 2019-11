Auto: da R.Star torna “all RStar Game” un open weekend ad alte prestazioni di…intelligence

Palermo. Da domani, venerdì 15, a domenica 17 novembre da R.Star debutta il primo open weekend dedicato al gioco più trendy ed emozionante del momento: l’Escape Room “Stay A-Live”.

L’occasione è All Rstar Game, appuntamento all’insegna del divertimento, giunto alla sua quarta edizione, che quest’anno si rinnova nei contenuti e nella forma, in linea con il mood di innovazione e tecnologia sempre più connesso al brand Mercedes-Benz.

Torna la collaborazione tra R.Star, il regista Riccardo Cannella, la casa di produzione Cinnamon e il partner di comunicazione Feedback, e dopo il successo della web series A-Live, lanciata nel 2018, arriva in show-room Stay A-Live – Escape Room. La narrazione, il cui genere di riferimento resta sempre il thriller, ma questa volta tendente all’horror, si sposta dal grande schermo per atterrare in un luogo fisico, lo showroom, e rendere ancora una volta protagonista la nuova Mercedes-Benz Classe A, ma non solo. Un’avventura interattiva da vivere in un luogo fisico, registrandosi on line per partecipare. L’escape room è in generale un’esperienza da vivere in gruppo, per aumentare l’affiatamento e lo spirito di squadra. Un gioco dove per vincere e risolvere tutti gli enigmi è necessario collaborare e cercare le soluzioni tutti insieme. Occorrerà partecipare in team, entrare nella stanza e cercare di uscire entro lo scadere del tempo, usando logica e immaginazione. Per ogni stanza dell’escape room c’è un filo guida che lega tra loro tutti gli enigmi da risolvere…Ma Stay A-live è un’escape room personalizzata.

“Abbiamo scelto di investire anche quest’anno in un progetto di comunicazione innovativo, in grado di generare experience e di valorizzare un’auto altrettanto all’avanguardia”, ha dichiarato Chiara Lo Cascio, CSI & marketing manager della concessionaria R.Star. “E se oggi il nuovo concetto di auto sposta l’attenzione dal prodotto al servizio e quindi al consumatore, sempre più protagonista attivo nel ciclo di vita del prodotto, diventa quasi indispensabile che l’esperienza di brand vada oltre quella di mero conducente della vettura. Evoluzione tecnologica, mobilità innovativa e connessione con il passeggero, questa la sfida oggi del settore automotive in generale e di Mercedes-Benz in particolare. Ed è in quest’ottica che la nostra azienda non frena la sua corsa e si evolve verso nuove frontiere di intrattenimento per coinvolgere sempre di più il cliente. Il progetto passa attraverso un’attività fortemente innovativa, l’Escape Room, il gioco del momento. Il pubblico diventa protagonista, chiamato a scendere in campo, coinvolto in prima persona. Muovendosi su un piano ludico andrà alla scoperta delle ultime tecnologie legate al mondo dell’auto, come il sistema Mercedes–Benz User Experience, abbreviato MBUX, per gli “amici” semplicemente “Hey, Mercedes”. Si tratta della piattaforma digitale ad attivazione vocale che ormai da un anno equipaggia numerosi modelli della casa di Stoccarda ma che proprio l’anno scorso ha debuttato sulla Classe A”.

“Come per la webseries A-Live – spiega il regista Riccardo Cannella – anche questa volta abbiamo deciso di cogliere la sfida lanciata da R.Star, proponendo un contenuto innovativo in cui fosse possibile vivere l’Escape Room in modo del tutto originale. Stay A-Live è, infatti, un format di intrattenimento a tema, in cui i partecipanti possono vivere un’esperienza multisensoriale, affrontando enigmi e relazionandosi con il mondo Mercedes-Benz. Varcare la soglia dell’escape room, sarà come immergersi in un esperienza di brand e, seppur in modalità alternativa, si entrerà a contatto anche con i diversi accessori di ultima generazione…dalle nuovissime cuffie Bluetooth, grazie alle quali i visitatori ascolteranno le istruzioni del gioco, ai nuovi monitor touch a tanto altro. Tutto in 15 minuti cercando chiavi nascoste, mettendo alla prova capacità di osservazione, abilità nel risolvere enigmi e autocontrollo, con l’obiettivo di riuscire a fuggire dalla stanza. E se le cose dovessero mettersi male, si potrà sempre chiedere aiuto a “Hey Mercedes”. Per partecipare all’Escape Room bisogna prenotare la sessione di gioco sul sito www.rstar.it/eventi/all-rstar-game-2019/.

Com. Stam.