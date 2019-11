TALKING Magna Graecia, evento a Crotone la mobilitazione continua

La puntata di TALKING rivolta al contrasto alle politiche isolazioniste del centralismo adottate dalle classi dirigenti dei capoluoghi di regione e provincia. Prossima tappa del comitato a Crotone-venerdì 15 novembre.

Corigliano Rossano, mercoledì 13 novembre 2019 A poche ore dal nuovo appuntamento di Crotone, il Comitato per la Provincia della Magna Graecia continua la marcia per la sfida di straordinario cambiamento storico proteso a ridare dignità ai cittadini della tratta jonica da Sibari a Crotone, area tenuta da sempre ai margini. Nella prossima puntata di TALKING, in onda questa sera a partire dalle 22, su ESPERIATV – canale 18 – digitale terrestre, i principali punti alla base della proposta rivolta agli amministratori locali ai quali spetta il compito di dare attuazione all’idea. Ad ospitare la puntata – IL KANDINSKY LOUNGE BAR – VIA RIPOLI – AREA URBANA ROSSANO – sotto la conduzione della giornalista Rossella Molinari. Ospiti: Davide Falbo, Matteo Lauria, Domenico Mazza, Paolo Orofino.

Venerdì 15 novembre 2019, ore 17.30, il Comitato terrà la seconda presentazione ufficiale presso la sala consiliare del Palazzo di Città di CROTONE. Riequilibrio demografico, contrasto alle politiche isolazioniste adottate dai capoluoghi di provincia e di regione, rilancio dell’intera area. L’importanza e le ricadute positive per gli imprenditori sotto il profilo dei rapporti commerciali; la sanità, la giustizia, la determinazione del comitato ad andare avanti fino in fondo.

Per chi vive fuori regione la trasmissione potrà essere seguita in streaming all’indirizzo https://www.esperia.tv/streaming-esperiatv/ – E nei giorni a seguire su Telelibera Cassano e su Teletebe. Mentre uno stralcio dell’edizione sarà diffuso sui canali social: informazionecomunicazione.it, rossanocalabro.it, coriglianocalabro.it, sibarinet.it.

TALKING – MESSA IN ONDA IN DIGITALE TERRESTRE I CANALI. In tutta la regione Talking potrà essere seguito su EsperiaTv (REGIONALE) al canale 18 del digitale terrestre: in seconda serata ogni mercoledì alle 22.00, e in replica tutti i venerdì alle 15.00 e lunedì alle ore 9.00

Su Telelibera Cassano (REGIONALE) al canale 92 la trasmissione andrà in onda ogni venerdì alle 20.30. e sabato ore 15.30.

Su Teletebe ai canali 115-293(Calabria), 697 (Campania e Basilicata) ogni giovedì alle ore 21.15 e tutti i venerdì alle ore 14.45.

TALKING SUI SOCIAL : da venerdì, un estratto di Talking sbarca sui social, siti, blog e pagine facebook: informazionecomunicazione.it, coriglianocalabro.it, rossanocalabro.it, sibarinet.it, radiocalabria.it.

