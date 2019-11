Le variazioni di bilancio animano il dibattito politico

Bronte – (13 novembre 2019) – Le recenti variazioni di bilancio per circa un milione e 300 mila euro approvate dal Consiglio alimentano il dibattito politico.

I consiglieri Carlo Maria Castiglione, Massimo Castiglione, Maria De Luca, Angelica Prestianni e Salvatore Calamucci sottolineano l’importanza dell’opposizione nella votazione: “In riferimento – spiegano infatti in una nota – al comunicato stampa pubblicato in data 6 novembre in cui si annuncia lo stanziamento di 1.300.000 euro in favore della costruzione di opere pubbliche, i gruppi Bronte Viva e Noi Bronte precisano che la mera volontà dell’Amministrazione Comunale sarebbe stata ininfluente se la minoranza consiliare non avesse condotto in porto la manovra, comunque sensibilmente diversa da quella comunicata.

Le citate variazioni di bilancio, come il bilancio di previsione 2019 in precedenza, sono stati emendati e votati dalla minoranza all’unisono, decisiva nel raggiungimento dei cruciali 11 voti, ossia dell’approvazione.

Come si evince da gran parte dei verbali di Consiglio Comunale degli ultimi 4 anni circa, la compagine che ha vinto le elezioni comunali nel 2015 non ha quasi mai avuto i numeri necessari a governare il paese, che è stato totalmente abbandonato.

Le poche impronte di questa sindacatura, sono state lasciate grazie all’impegno della minoranza consiliare che non ha mai smesso di lavorare per Bronte, avendo emendato ogni singolo schema di bilancio presentato dall’Amministrazione, in ultimo la variazione di bilancio 2019 in cui sono state proposte somme a favore delle scuole del paese e sostenuti gli interventi di manutenzione di arterie fondamentali quali Viale Regina Margherita o Via Baracca.

Sarebbe dunque positivo se piuttosto che rilasciare proclami a mezzo stampa, l’Amministrazione si prodigasse maggiormente per Bronte e per i brontesi”.

In proposito i capigruppo di maggioranza Samanta Longhitano, Angelica Catania, Ausilia Savoca e Gaetano Messina replicano: “Premesso che il ruolo ed il dovere del consigliere comunale non è quello di valutare in base all’appartenenza politica, ma lavorare esclusivamente per il bene del paese, approvando tutte le iniziative positive per la Comunità. Ci domandiamo: come avrebbero potuto bocciare una proposta dell’Amministrazione che investe ben un milione e 300 mila euro in iniziative utili per la Città ed i Cittadini?

Non è vero che tutti i consiglieri di opposizione hanno sempre votato il bilancio. Spesso, infatti, abbiamo assistito a votazioni strumentali.

La verità è che l’opposizione, approvando le variazioni proposte dall’Amministrazione comunale, non ha fatto nient’altro che il proprio dovere, nel rispetto degli interessi dei Cittadini Brontesi. Noi siamo contenti perché vuol dire che hanno valutato positivamente e condiviso pienamente la programmazione proposta dall’Amministrazione Calanna, anche se, d’altro canto, questa votazione ci ha stupito, perché gran parte della minoranza ha sempre pensato di bloccare tutto. Forse in prossimità delle elezioni cercano di mettere il cappello su tutto il lavoro dell’Amministrazione”.

Com. Stam.