IV municipalità di Catania, disagi al minimo nonostante l’emergenza maltempo

Alla fine la tanto temuta allerta meteo di livello rosso non c’è stata. La pioggia a tratti di ieri ha causato disagi minimi alla cittadinanza anche grazie alla chiusura delle scuole predisposta dal Sindaco Salvo Pogliese.

Passata per ora l’emergenza resta comunque alto il livello di guardia all’interno della circoscrizione di “Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo”. “Come stiamo puntualmente effettuando da alcuni mesi- afferma il presidente della IV circoscrizione Erio Buceti- monitoriamo costantemente, grazie a tecnici ed esperti del comune, le eventuali emergenze che si possono registrare durante le possibili “bombe d’acqua” o condizioni meteo difficili. Lavoriamo affinchè gli scenari del passato, dove strade senza tombini funzionanti diventavano fiumi in piena, siano solo un lontano ricordo. Io personalmente ho effettuato controlli in molte zone come via Ballo, via San Nullo, via Gioviale, via Sebastiano Catania e viale Vivaldi dove fino a due anni fa il traffico si paralizzava durante le piogge. Il piano di pulizia delle caditoie, già avviato le scorse settimane, sta comunque dando i suoi frutti anche se ovviamente non ci adagiamo sugli allori ma, anzi, proseguiamo con il nostro programma per gestire ed affrontare i problemi dei cittadini”. Ultimata questa fase, il presidente Buceti si concentrerà ora sull’eventuale presenza di buche sulle strade provocate dal maltempo. Insidie all’incolumità di pedoni ed automobilisti che verranno segnalate alle direzioni competenti per essere eliminate da un nuovo strato di asfalto. “In questo contesto la collaborazione dei catanesi è determinante- prosegue Buceti- l’intero territorio della municipalità di “Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo” rappresenta una zona di transito per migliaia di pendolari, che dai paesi dell’hinterland etneo devono raggiungere il centro di Catania, e le loro segnalazioni possono garantire un intervento tempestivo di questa amministrazione che pensa più alle reali esigenze di Catania piuttosto che alle passerelle politiche.

Il presidente della IV municipalità Erio Buceti

