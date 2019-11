Asili nido: Save the Children, apprezziamo l’annuncio del Ministro Gualtieri sull’ampliamento del sostegno alla famiglie per il pagamento delle rette già dal 1 gennaio

“Apprezziamo l’ampliamento, già dal 1 gennaio, del sostegno alle famiglie per il pagamento delle rette degli asili nido. Chiediamo un contestuale impegno per procedere, rapidamente, alla copertura del servizio su tutto il territorio nazionale, a partire dalle aree più deprivate, incentivando anche la riconversione degli spazi delle scuole materne oggi inutilizzati a causa del calo demografico e l’attivazione di servizi integrativi.

Per molti bambini, oggi, non è infatti possibile accedere ad un asilo nido di qualità e in molte Regioni il servizio è quasi inesistente”, ha dichiarato Raffaela Milano, Direttrice dei Programmi Italia-Europa di Save the Children – l’Organizzazione internazionale che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro -, commentando l’annuncio odierno del Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, in audizione al Senato sulla manovra.

nbsp;”Chiediamo inoltre che sia garantito, omogeneamente in tutto il Paese, il rispetto di standard di qualità tali da rendere questa misura non solo utile per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei genitori, ma un reale strumento per combattere la piaga della povertà educativa che già si consolida nei primi anni di vita. Vogliamo che questo sostegno sia dunque concepito come una vera e propria ‘dote educativa’ che a regime raggiunga tutti i nuovi nati per favorire la frequenza dei servizi indicati dal decreto legislativo 65/2017, istitutivo del Sistema di istruzione ed educazione dalla nascita fino ai sei anni”, ha concluso Raffaela Milano.

Com. Stam.