Vitalizi, Figuccia ai siciliani: “In piazza per dimostrare chi siamo realmente”

“Finalmente i Siciliani hanno deciso di reagire all’onta Mesozoica dei vitalizi – a dirlo è Vincenzo Figuccia deputato dell’Udc all’Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia che prosegue – scenderemo in piazza per dire che non siamo tutti uguali, per dire che vogliamo rompere le catene e che non vogliamo privarci di risorse statali indispensabili per realizzare infrastrutture, scuole e ospedali.

Non possiamo rinunciare a beni e servizi per garantire i privilegi di qualche dinosauro che si ostina a resistere. Nel resto del paese si sono già adeguati al taglio degli ex parlamentari e adesso deve farlo anche la Sicilia.Domani in tanti e armati di fiaccole, chiederemo al paese di guardare i siciliani per ciò che sono realmente: persone oneste, persone per bene che vogliono rompere con i vecchi modelli del passato, con un sistema malato legato ”al potere per il potere” che ha ridotto la Sicilia in queste condizioni e di cui vogliamo liberarci.Per chiunque voglia dare simbolicamente forza a questo nostro gesto, – conclude – ci troverà domani martedì martedì 12, alle ore 22 in via Palagonia 4″

