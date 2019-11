L’Assemblea Nazionale di Volt Italia, presente Volt Messina

Si è tenuta lo scorso 26 e 27 Ottobre l’assemblea Nazionale di Volt Italia, Volt ha fatto per la prima volta tappa al Sud, la città scelta per ospitare la due giorni viola è stata Napoli.

E non vi poteva essere location migliore per lanciare i lavori di costruzione delle Politiche Viola per la questione meridionale, Volt si è riproposta di mettere al centro del suo programma la risoluzione del grande gap che divide Nord e Sud, nella convinzione che solamente un paese che cresce tutto assieme possa crescere davvero.

Ed allora largo alle infrastrutture, alla lotta al malaffare, al contrasto alle ecomafie, alla mobilità, all’impresa, al lavoro ed alle politiche green, su tutti questi temi Volt ha iniziato a lavorare per definire soluzioni nuove ed efficaci, come? Unendo la voce dei territori alle professionalità di settore.

Ma non solo! Durante l’assemblea Napoletana è stata anche lanciata a livello Nazionale la prima campagna di Volt Italia chiamata UnoInMeno, “Ognuno di noi può contribuire a salvare il nostro Pianeta – spiega Federica Vinci, presidente Volt Italia – La nostra campagna vuole rendere partecipi i cittadini del problema dell’inquinamento da riscaldamento domestico e fare pressione sull’attuale governo per prendere posizioni chiare e decise alla lotta contro il riscaldamento globale. #Unoinmeno riduce la CO2 promuovendo un’azione semplice: quella di ridurre di 1°C sul termostato il riscaldamento dell’ambiente in cui si vive e lavora”. Mercoledì 30 Ottobre la campagna è stata lanciata anche a Messina al Gotha.

Ma Napoli è stata anche un’occasione di confronto, di analisi e di scambio politico, sono infatti intervenuti sul palco del Teatro Bòlivar (sede del primo giorno di assemblea) il deputato Alessandro Fusacchia e il capo della Commissione europea in Italia Vito Borrelli, e tante voci interessanti del panorama politico e dell’attivismo italiano come Imen Boulahrajane, economista con una forte attenzione alle pari opportunità; Federica Gasbarro, unica italiana presente al vertice Onu di New York “Youth Summit” dello scorso settembre; Enrico Giovannini, economista e statistico e Presidente dell’Asvis, Elly Schlein, già eurodeputata S&D, Rossella Muroni, già presidente nazionale di Legambiente; Carlo Maresca, coordinatore StopGlobal|Warming.eu e Valerio d’Alò, segretario Nazionale della CISL

Volt si è anche dato un nuovo Coordinamento, dopo l’approvazione del nuovo Statuto a Luglio durante l’assemblea di Torino, Volt ha eletto la sua nuova squadra di coordinamento, lo statuto approvato a Luglio ha previsto una serie di incarichi duali all’interno del Partito (come la per la presidenza ove sono presenti 2 Co-Presidenti) al fine di tutelare la parità di genere e permettere una migliore suddivisione del lavoro e delle responsabilità, oltre ad aver ampliato il Consiglio Direttivo di Volt Italia aprendolo anche alle rappresentanze territoriali (uno per ogni circoscrizione elettorale), ma non finisce qui! Volt ha eletto la sua nuova leadership tramite il sistema di voto chiamato Majority Judgement, una forma di voto ove i membri votanti non scelgono un solo nome ma esprimono un giudizio su ognuno dei candidati, viene dichiarato vincitore il candidato con il miglior giudizio! Una forma di voto che evita la creazione di divisioni e premia il candidato più unitario; largo dunque ai nuovi due Co-Presidenti di Volt Italia Federica Vinci (confermata alla guida del movimento a livello nazionale) ed Andi Shehu; Guido Silvestri (candidato alla co-presidenza) é stato eletto rappresentante della circoscrizione Centro Italia, Riccardo Pinto per il nord-ovest, Alessandro Lima per il Nord-Est, Luciano Villani per il Sud, Erika Puntillo per le isole, per quanto riguarda il ruolo di consigliere europeo in quota italiana, elezione per Federica Pesce (già candidata alle Europee per Volt Italia), Michele Manfredonia è invece il nuovo tesoriere del Partito.

E Messina? Messina non è mancata all’importante appuntamento Viola, due gli interventi messinesi sul palco del Teatro Bolivar, i temi? Infrastrutture ed Istruzione, a portarli sul palco sono stati il Coordinatore di Volt Messina Alfredo Mangano e Gloria Tomarchio, membro di Volt Messina e studente di Pedagogia presso l’università di Messina; due interventi di rilievo che hanno permesso di rilanciare a livello Nazionale due importanti e grandi tematiche su cui Volt sarà chiamata ad esprimersi nei prossimi mesi; Messina necessita di grandi risposte, risposte a cui il team cittadino di Volt sta già lavorando, risposte che verranno valorizzate a livello Italiano ed Europeo grazie ad un Partito che sa mettere le soluzioni e le persone al centro della sua visione.

Com. Stam.