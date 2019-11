Arriva Top of the Spot: dall’11 al 17 novembre la sfida con le pubblicità più belle

Milano – Prenderà il via lunedì 11 novembre 2019 il nuovo contest tematico di Top of the Spot, un divertente quiz multimediale dedicato interamente agli spot pubblicitari della televisione italiana, da quelli più famosi e storici a quelli della storia recente.

Il contest, targato Wicontest, avrà la durata di una settimana e ogni sera sarà possibile giocare ad una manche diversa all’interno de “Il Cervellone”, il famoso gioco a quiz che si svolge nei pub e locali d’intrattenimento aderenti, sparsi nelle maggiori province italiane.

Le squadre in gara saranno chiamate a rispondere in modo corretto al maggior numero di domande e quiz multimediali sui protagonisti e le storie delle pubblicità più famose di ieri e di oggi. Pulsantiera wireless alla mano, i concorrenti avranno pochi secondi per scegliere l’alternativa giusta fra quelle proposte sul maxischermo. Un gioco interattivo capace di coinvolgere amici, conoscenti, colleghi di lavoro e compagni di sport in un clima di sana competizione.

E riguardo i premi? Alla fine della settimana la squadra che vincerà il contest e che quindi si classificherà al primo posto della classifica nazionale consultabile online, vincerà un buono consumazione di 100€ spendibile nei locali della propria zona.

Inoltre, vincere Top of the Spot non vuol dire solo battere le altre squadre in gara, ma soprattutto accumulare punti preziosi e valevoli per la classifica nazionale Cervellone Champions Quiz, il più grande torneo italiano di quiz nei locali.

I migliori potranno partecipare all’evento conclusivo previsto per il mese di maggio a bordo della nave Grimaldi Lines.

Due giorni di sfide elettrizzanti per decretare le dieci squadre più forti in assoluto e assegnare il montepremi in palio di 15.000 euro fra buoni acquisto, biglietti viaggio in nave e tanto altro ancora.

Per saperne di più si possono trovare maggiori informazioni su www.ilcervellone.it.

Com. Stam.