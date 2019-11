KAD / KALSA ART DISTRICT per BAM – Biennale Arcipelago Mediterraneo / Transeuropa Festival

KAD comunica la programmazione degli eventi che verranno presentati in occasione di BAM – Biennale Arcipelago Mediterraneo / Transeuropa Festival: un ciclo di mostre talk e performances. KAD, Kalsa Art District, è il primo distretto artistico permanente della città di Palermo.

KAD è un progetto maturato a partire dagli eventi attivati nel 2018 (Manifesta 12, Palermo Capitale Italiana della Cultura), garantendo un’idea di continuità e sviluppo rispondendo, in particolare, alle istanze del territorio su programmi internazionali di produzione, promozione e mobilità culturale. KAD è un’organizzazione che sviluppa piattaforme di comunità, progettazione, ricerca, comunicazione, network e produzione artistica multidisciplinare, realizzando una comunicazione integrata di spazi ed eventi di arte contemporanea presenti alla Kalsa.La visione di KAD è quella di offrire un’organizzazione che, nella sua mission di promozione dell’arte contemporanea, del patrimonio e delle competenze locali e internazionali, trasformi l’intera area della Kalsa/Tribunali in una grande piattaforma di produzione artistica.

KAD è un network di artisti, curatori e operatori culturali.

GLI APPUNTAMENTI

venerdì 8 novembre

BAM | ore 17:30 Dimora OZ, Palazzo Sambuca



Infinity Identity a cura di Dimora OZ.

Infinity Identity segna l’apertura ufficiale della nuova sede di Dimora OZ, a Palazzo Sambuca e della sua relativa programmazione. Infinity Identity: permanente impermanente, personale collettiva, noi loro, genere, sesso, specie, individualità congiunte, motori immobili di materie instabili, in alto come in basso, dal basso verso l’alto, saliamo verso il centro, identità effimere, indefinite, frammentate, infinite.

sabato 9 novembre

BAM / TRANSEUROPA FESTIVAL | ore 16 Teatro Garibaldi



L’anno della Mosca di Yousif Latif Jaralla.

Negli anni sessanta la popolazione di Baghdad venne infettata dal tracoma, una grave affezione oculare trasmessa dalle mosche. La narrazione dell’artista iracheno Yousif Latif Jaralla racconta il tentativo disperato di una madre di salvare il proprio figlio, fino a scoprire un mondo di guaritori, storie e favole, dove realtà e immaginazione si intrecciano in una dimensione intima e catartica.

da lunedì 18 novembre a domenica 15 dicembre



BAM Dimora OZ, Palazzo Sambuca

– Mostra da lunedì18 novembre a domenica 15 dicembre – giorni e orari: giovedì e venerdì dalle ore 17 alle ore 20

– Performances venerdì 22 novembre ore 18 | sabato 23 novembre ore 18 – 20.30 | domenica 24 ore 18 – 20.30

L’EREDITÀ PRESENTE, festival di performance ideato e coordinato da Egle Oddo con Claudia Di Gangi, Shinji Kanki, Liina Kuittinen, Dario Lo Cicero, Giuseppe Lomeo, Leonardo Ruvolo, Tomasz Szrama, Timo Tuhkanen, Vishnu Vardhani Rajan, Willem Wilhelmus, Oliver Whitehead.

L’Eredità Presente è un festival di performance e arte dal vivo che desidera aprire una riflessione sull’esperienza di ricevere e trasferire la conoscenza. È un’occasione per supportare il dialogo tra diverse generazioni che hanno esperienza di grandi cambiamenti paradigmatici a livello storico. L’esperienza del dopo-guerra, l’introduzione della telematica nella comunicazione quotidiana, i disastri ambientali, l’instabilità dei mercati, la politica dell’austerità, la migrazione globale, la sesta estinzione di massa: in che maniera il presente agglomerato di generazioni riesce a rapportarsi con questi problemi a livello collettivo? Che tipo di collaborazione è auspicabile per mettere in connessione i differenti saperi necessari alla risoluzione dei problemi? Qual è il ruolo che si prefigura oggi per la memoria storica?

da martedì 12 novembre a lunedì 2 dicembre

BAM / TRANSEUROPA FESTIVAL Teatro Garibaldi



KAD presenta per BAM/TRANSEUROPA FESTIVAL, GRAVITAS a cura di Dimora OZ in collaborazione con Spazio Flaccovio.

Con Gravitas, secondo il termine latino, si intende appunto un principio di virtù relativo alla dignità, serietà e dovere.

Cosa significa per un artista la gravitas, quali sono le sue possibili applicazioni, in contesti e produzioni culturali e artistiche?

Quali sono i limiti, le dinamiche e i problemi relativamente all’impegno, alla responsabilità e al dovere nel campo dell’arte contemporanea? Il laboratorio aprirà con quattro talk che sono anche l’aggiornamento delle collaborazioni e sinergie realizzate da Dimora OZ lungo l’ultimo biennio e in particolare durante Manifesta 12. I talk che indagano pratiche, contesti, produzioni e progetti contemporanei ospitati a dialogare sul tappeto di Jonas Staal, allestito appositamente per BAM all’interno del programma di Transeuropa al Teatro Garibaldi.

I quattro talk sono presentati in collaborazione con lo Spazio Flaccovio:

TALK 1#

martedì 12 novembre | ore 16 – 18 Teatro Garibaldi

[a cura di Dimora Oz in collaborazione con Spazio Flaccovio e in partenariato con Bridge Art – Artists residency].

Bordecrossing / GEOGRAFICO, con Lori Adragna, Andrea Kantos, Pietro Fortuna.

Un report e una selezione di video prodotti e promossi dagli spazi indipendenti italiani sul tema del Mediterraneo.

Saranno presentati i video di : Elena Bellantoni (AlbumArte) , Angelo Bellobono (Atla(s)now ), Simone Cametti (Dolomiti Contemporanee), Lek M. Gjeloshi (Art House), Arash Irandoust (Bridge Art) , Elena Mazzi (GAP Guilmi), Filippo Riniolo (Casa Sponge), Lucio Viglierchio and Miha Sagadin (ViadellaFucina16), Marc Buchy , Pietro Fortuna, Lior Gal (Geografico/Chambres à air).

TALK 2#

martedì 19 novembre | ore 16-18 Teatro Garibaldi

L’EREDITÀ PRESENTE con Egle Oddo.

L’artista presenterà il progetto L’Ereditá Presente, un festival di performance che si terrá dal 21 al 24.11 a Palazzo Sambuca.

Il festival desidera aprire una riflessione sull’esperienza di ricevere e trasferire la conoscenza. È un’occasione per supportare il dialogo tra diverse generazioni che hanno esperienza di grandi cambiamenti paradigmatici a livello storico.

TALK 3#

venerdì 29 novembre | ore 16 – 18 Teatro Garibaldi

ESERCIZI DI COMUNITÀ con Gandolfo Gabriele David.

Un talk dove l’artista presenterà una selezione di progetti e processi che hanno indagato varie tipologie di comunità (da quella multietnica di Marsiglia fino ai vari laboratori con i centri di accoglienza), comparando situazioni locali, tradizioni e linee di co-creazione artistica.

TALK 4#

lunedì 2 dicembre | ore 16 – 18 Teatro Garibaldi

MANIFESTO DEL FUTURISMO RURALE con Leandro Pisano e la partecipazione di VacuaMoenia.net.

La presentazione del Manifesto come teoria e pratica per la creazione di comunità e progettazione co-partecipata all’interno delle aree rurali del mondo. La ruralità si manifesta come azione di presenza e realtà politica, andando e superando oltre le sue caratteristiche geografiche per imporsi come modello concreto e paradigmatico capace di elaborare una sinergia fra best practices, tecnologia e consapevolezza del territorio e della sua tradizione.

