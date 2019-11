Consorzi, Abate: “Tutto il personale a lavoro senza se e senza ma”

“Sui Consorzi di Bonifica c’è tanto da dire, ma come sempre lo facciamo punto dopo punto e fino ad oggi abbiamo cercato di salvaguardare agricoltori e dipendenti consortili alla stessa maniera – a dirlo in una nota è Ernesto Abate Segretario Nazionale Sifus nel settore Consorzi di Bonifica.

Ma se l’argomento è generalizzato per i primi – prosegue – non è lo stesso per i dirigenti che percependo la premialità individuata come “progetto obiettivo” a conclusione della stagione irrigatoria, non garantiscono il servizio all’utente.

Come Sifus siamo pienamente contrari sui criteri d’applicazione di questa premialità, in quanto si nota una sorta di corsa al cronometro rispetto alle quote d’acqua assegnate per la stagione irrigua!

Di fatti gli agricoltori piangono un servizio mai ricevuto a fronte di costi insostenibili, mentre i dirigenti vantano il superamento dell’acqua erogata rispetto ai valori assegnati!

Nessuno tiene conto che esiste un grave divario tra acqua erogata dall’ente ed acqua ricevuta dall’utente e per questo il criterio di progetto obiettivo va rivisto e corretto!

Per avere un ente virtuoso ed un’agricoltura degna di fare da padrona nel mercato, è necessario individuare il percorso delle attività manutentorie e saper investire sulle professionalità interne per garantire l’acqua alla bocchetta!

Questa è la vera sfida – conclude il dirigente sindacale – che lanciamo ai Commissari straordinari ed ai direttori generali delle due aree, anche se il bollino rosso in quest’ultimo biennio se lo è aggiudicato a pieni titoli, l’area orientale dell’isola.

