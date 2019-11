Dal 7 novembre in onda su Lazio TV il talk show “Un Minuto per Te”

Il 7 Novembre partirà la terza edizione del talk- show / magazine “Un Minuto per TE”, trasmissione televisiva di punta di Lazio TV (canale 12 del digitale terrestre) in onda tutti i giovedì alle 20: 20 ed in replica il venerdì alle 10:30.

Il programma, nato da un’idea di Laura Barbini e Roberto Galliani, è stato redatto con la collaborazione di Vittorio Rombolà, e nasce come un variegato contenitore dove Arte, Cultura, Spettacolo, Curiosità e News si affiancano a tematiche sociali o di pubblica utilità, cercando di interessare un vasto pubblico. La produzione è affidata alla B&G live, società specializzata nella produzione di spettacoli, che per Lazio TV ha già prodotto le prime due edizioni.

L’esclusivo format televisivo racchiude una serie di rubriche che spaziano in maniera trasversale dagli argomenti più ludici a tematiche più serie che interessano la vita di tutti noi, come gli spazi “Buona Salute”, “Genitori e Figli” o la rubrica “L’Amore E’…” per una dichiarazione d’amore ma anche per parlare di buone azioni, volontariato e attenzione al prossimo. Molto seguita è anche la rubrica “Cerco Lavoro”, importante spazio di approfondimento sul mondo del lavoro attraverso testimonianze e la presenza in studio di esperti del settore. Tra le tante rubriche che hanno fatto il “successo” della trasmissione ci sono “Speaker Corner” (spazio dedicato ad aspiranti attori comici), “SCQR” ed ancora “Musica Maestro”, “Gita fuori porta”, “Mamma Roma”, “Arti&Mestieri” o l’amatissima “Qua la zampa” dedicata ai nostri amici a quattro zampe e ai loro bisogni. In questa terza edizione non mancheranno tante sorprese e nuove rubriche tutte da scoprire, mentre per la conduzione del programma si riconferma la simpatia ed il garbo di Fabrizio Campagna, che con il suo savoir-faire introduce ed intrattiene gli ospiti in studio e lancia i filmati rvm dedicati alle rubriche. Al suo fianco, la giovane e bellissima Elena, conduttrice che ci aggiorna sulle ultime tendenze e notizie dal mondo web e che supporta con il suo charme Fabrizio.

Non mancheranno opportunità per chi vuole raccontare una passione speciale, un hobby o la propria professione, oppure chi vorrà presentare un’idea originale, un’invenzione, un libro e tanto altro. In video o in studio ci sarà uno spazio per tutti grazie a “Un Minuto per TE”

Riepiloghiamo la programmazione in onda su LAZIOTV e in streaming su laziotv.it dal 7 Novembre 2019 al 24 Gennaio 2020, tutti i giovedì dalle ore 20:20 alle ore 21:00 e in replica il venerdì alle ore 10:30. Buona visione a tutti!

Com. Stam.