Costa Crociere: grandi novità in Sicilia e Sardegna

A partire da fine maggio 2020 la nuova ammiraglia Costa Smeralda farà scalo ogni settimana a Cagliari durante l’estate e a Palermo nella stagione invernale. Costa Pacifica arriverà a Catania anche durante l’estate 2020.

Genova – Costa Crociere annuncia grandi novità che hanno l’obiettivo di accrescere ulteriormente la presenza della compagnia in Sardegna e in Sicilia. La prima è relativa a Costa Smeralda, nuova ammiraglia attualmente nelle fasi finali di allestimento presso il cantiere Meyer di Turku, in Finlandia. Nel corso della stagione estiva 2020, dal 28 maggio al 24 settembre, Costa Smeralda sarà a Cagliari tutti i giovedì, dalle ore 7 alle 17, per un totale di 18 scali.

L’itinerario, di una settimana, comprenderà Savona (sabato), Marsiglia (domenica), Barcellona (lunedì), Palma di Maiorca (martedì), Cagliari (giovedì) e Civitavecchia (venerdì).

A partire dall’1 di ottobre 2020 sino all’8 aprile 2021, sarà invece Palermo ad accogliere Costa Smeralda ogni giovedì, dalle 7 alle 16, per un totale di 28 scali. L’itinerario rimarrà invariato, con Palermo al posto di Cagliari.

Oltre a Costa Smeralda, nel corso del 2020 a Palermo farà scalo regolarmente anche Costa Diadema, tutti a martedì da aprile a fine settembre 2020, mentre nel corso dell’inverno 2020/21 arriverà Costa Fortuna ogni venerdì. Gli scali Costa a Palermo da gennaio 2020 ad aprile 2021 saliranno così a un totale di 77.

La seconda novità riguarda invece Costa Pacifica. A seguito dei cambiamenti alle crociere estive di Costa Smeralda, Costa Pacifica farà scalo a Catania, invece di Cagliari, tutti i mercoledì a partire dal 3 giugno 2020 sino a novembre 2020, con il seguente itinerario: Genova, Barcellona, Palma di Maiorca, Malta, Catania e Civitavecchia. Grazie a questa novità gli scali Costa a Catania saliranno a 36 nel corso del 2020.

“La Sicilia e la Sardegna sono due regioni dove la domanda di crociere Costa è in costante crescita. Le novità che abbiamo introdotto per gli itinerari 2020/21 consentiranno ai nostri clienti siciliani e sardi di partire comodamente da un porto vicino a casa per provare un prodotto davvero innovativo come quello di Costa Smeralda, che rappresenta il meglio dell’ospitalità italiana in crociera. Allo stesso tempo, per gli ospiti che imbarcheranno su Costa Smeralda da altri porti, Cagliari e Palermo rappresentano due destinazioni di grande attrattiva, che arricchiranno ulteriormente la loro esperienza di vacanza” – ha dichiarato Neil Palomba, Direttore Generale di Costa Crociere.

La presenza di Costa Smeralda favorirà un ulteriore sviluppo dell’impatto economico a Cagliari e Palermo. In base allo studio condotto da Deloitte & Touche e Università di Genova, infatti, è stato calcolato che ogni passeggero Costa genera una spesa diretta di 74,60 euro in ogni porto europeo visitato dalle navi della compagnia. Questo sviluppo avverrà in maniera sostenibile, dal momento che Costa Smeralda sarà la prima nave Costa alimentata a gas naturale liquefatto, il combustibile fossile più “pulito” al mondo.

Costa Smeralda, così come la gemella Costa Toscana in consegna nel 2021, sarà alimentata, sia in porto sia in navigazione, a gas naturale liquefatto (LNG), il combustibile fossile più pulito al mondo, in grado di garantire un basso impatto ambientale. L’utilizzo dell’LNG permette infatti di eliminare quasi totalmente le emissioni di ossidi di zolfo e particolato.

Costa Smeralda sarà una sintesi e allo stesso tempo un omaggio al meglio dell’Italia. I nomi dei ponti e delle aree pubbliche sono dedicati a luoghi e piazze famosi d’Italia. L’offerta enogastronomica farà riferimento alla grande tradizione italiana e si avvarrà della collaborazione di partner di assoluta eccellenza. La nave avrà 11 diversi ristoranti, di cui uno pensato per le famiglie, 19 bar, una splendida area spa con 16 sale riservate ai trattamenti, un parco acquatico con scivoli, 4 piscine e un’area interamente dedicata ai bambini. Costa Smeralda avrà anche il suo Museo, il CoDe – Costa Design Collection Museum, dedicato all’eccellenza del design italiano.

Costa Crociere provvederà a informare entro il 18 ottobre le agenzie di viaggio e gli ospiti prenotati sulle partenze di Costa Smeralda e Costa Pacifica interessate dall’introduzione dei nuovi porti di Cagliari, Palermo e Catania.

