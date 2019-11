Rifiuti, Figuccia: “Ok alla riforma ma da domani chiudiamo Bellolampo”

Aldilà delle previsioni più nere constato come il dibattito in aula si stia svolgendo in un clima di serenità e credo che di questo dobbiamo dare atto anche all’opposizione – a dirlo è Vincenzo Figuccia deputato dell’Udc al’Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia che prosegue – probabilmente c’è stata una fase concitata nella quale i toni si sono alzati ma va preso atto che dopo anni di discussione in commissione e soprattutto, dopo anni di chiacchiere, arriva una riforma nel settore che entra nel merito della semplificazione amministrativa che guarda ai temi della Srr e degli Ato per troppo tempo in balia del caos.

Altra cosa sarà guardare al Piano e probabilmente per questo, credo che da parte del Partito Democratico e da parte del MoVimento 5Stelle i toni si siano abbassati. C’è la consapevolezza che quella Fase 2 verrà immediatamente affrontata dopo al fine di considerare tutte le preoccupazioni che sono state rappresentate rispetto agli impianti, alla tipologia, al dove debbano nascere. E su questo che ho avuto un confronto proprio ieri con l’assessore. Oggi, si toglie ogni dubbio rispetto alla questione dei dipendenti. Ci sono diversi emendamenti che sono stati presentati da tutte le forze anche sul piano tecnico, dagli uffici dell’assessore oltre che in commissione Ambiente e che di fatto, tolgono ogni dubbio a beneficio delle organizzazioni sindacali con le quali si potrà affrontare serenamente la questione. Tutti i dipendenti che sono a vario titolo transitati in questi anni attraverso gli altri attraverso le Srr, attraverso i comuni, attraverso gli affidamenti con la 191, verranno garantiti da questa norma anzi adesso più che mai i nuovi inquadramenti staranno dentro i contratti collettivi nazionali di lavoro perché gestiti da enti pubblici.Subito dopo- conclude il parlamentare – affronteremo il tema degli impianti che devono essere pubblici ma è chiaro che le discariche ad oggi presenti sul territorio regionale, devono essere superate. Ce lo chiede lo Stato, ce lo chiedono gli interventi comunitari e la stessa norma in discussione, traccia un primo percorso per superare la zavorra dei 500 immondezzai che ovviamente non sono più sopportabili e segnatamente, quelli delle grandi aree metropolitane con Palermo in testa, dove la bomba ad orologeria di Bellolampo va chiusa prima che sia troppo tardi”.

Com. Stam.