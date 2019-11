Progetto recupero piazza Verga nella circoscrizione di “Borgo-Sanzio”

O un’area pedonale, con una forte attrattiva turistica, oppure un parcheggio per macchine, furgoni o scooter. La centralissima piazza Verga non può essere entrambe le cose.

In qualità di presidente della III municipalità, il dottor Paolo Ferrara ha intenzione di attivare una rete di collegamenti tra istituzioni, parrocchie, gruppi scout e associazioni del territorio per realizzare un progetto che porti piazza Verga al centro di una serie di iniziative volte alla riqualificazione della zona. “La presenza del mercato del contadino è un ottimo trampolino di lancio ma occorre dare seguito a questo tipo di iniziative per provare a farla ritornarla ad essere la “piazza dell’esposizione” dei primi del 900′- dice Ferrara- nel corso di queste ultime settimane ho effettuato dei sopralluoghi ispettivi per stabilire la serie di interventi necessari a ridare decoro alla zona”. Un piano di lavoro in cui inserire il rifacimento di ampi tratti della pavimentazione, il funzionamento delle fontane laterali, la cura delle aiuole e la creazione di stalli per moto e scooter che presto verrà consegnato agli assessorati competenti. “Parliamo di una parte del nostro territorio fortemente trafficato- prosegue Ferrara- qui in passato si era parlato di creare un parcheggio sotterraneo. Che fine ha fatto questo progetto? Ridiscuterne i termini e la fattibilità con esperti e tecnici vorrebbe dire gettare le basi per garantire la mobilità e la vivibilità di una parte di Catania in cui si trovano nelle vicinanze il Tribunale, la caserma dei carabinieri e moltissime attività commerciali”.

