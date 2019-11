Michelin “Check & Go” fa tappa a Castel Guelfo The Style Outlets: test pneumatici gratuito

Castel Guelfo – Castel Guelfo The Style Outlets, outlet di NEINVER – player tra i leader nel settore degli outlet in Europa – ospita Check & Go, il tour di Michelin per viaggiare sicuri.

Dall’8 al 15 novembre, i clienti del Centro potranno usufruire di un servizio gratuito firmato Michelin per controllare lo stato di usura dei battistrada delle gomme.

Sarà sufficiente recarsi presso la struttura allestita all’interno dell’area parking dell’outlet per sottoporre la propria auto al test e avere i risultati in tempo reale.

Castel Guelfo The Style Outlets offre 110 boutique di abbigliamento uomo, donna e bambino, sportswear, accessori per la casa e prodotti di bellezza, con sconti dal 30% al 70% tutto l’anno.

Abbigliamento uomo e donna: Angelico, Antologia, Borbonese, Bottega del Sarto, Boxeur Des Rues&Malloy, Calvin Klein, Camicissima, Conte of Florence, Datch, David Naman, Denny Rose, Desigual, Désirée, Elena Mirò, Enrico Coveri, Esercito, Facis, Fiorella Rubino, Flavio Castellani, Fracomina, Frankie Garage, Gant, Gap, Gas, Gaudì, General Store (Polo Ralph Lauren, Napapijri), General Sport (New Balance, Superdry), Guess, Harmont & Blaine, Hermitage, Imperial, Ixos-Malloni, Jeckerson, John Barritt, Levi’s, Liu Jo Uomo, Marina Militare, Massimo Rebecchi, MCS, Motivi, Oltre, Pepe Jeans, Rebel Queen by Liu Jo, Refrigue, Riabella, Rifle, Scorpion Bay, S.C.O.U.T., Spitfire, Tailor Club, Timberland, Trussardi, US Polo ASSN, Vans, Von Dutch-Hangar Eighteen, Yes Zee.

Calzature e accessori: Baldinini, Borbonese, Braccialini, Calvin Klein, Corso Roma, Desigual, Enrico Coveri, General Sport (New Balance, Superdry), Geox, Guess, Liu Jo Uomo, Melluso, Miriade, Outly, Pazolini, Piquadro, Pollini, Refrigue, Roncato, Samsonite, Skechers, Timberland, Trussardi, Vans.

Abbigliamento e calzature bambino: Boxeur Des Rues&Malloy, Charanga, Desigual, Gap, Geox, Harmont & Blaine Junior, K-Way, Marina Militare, Sarabanda, Scorpion Bay, S.C.O.U.T., Skechers, Timberland, US Polo ASSN, Vans, Yes Zee.

Intimo: Calvin Klein, Calzedonia – Intimissimi, Golden point, Triumph.

Sportswear & outdoor: Adidas Factory Outlet, Arena, Asics, Boxeur Des Rues&Malloy, Colmar, Diadora, Freddy, K-Way, Motostore, Nike Factory Store, North Sails, Salewa, Salomon, Timberland.

Tutto per la casa: Bassetti, Borgo Tessile, Caleffi, Excelsa-Viceversa, Home & Cook, Italian Factory by Foppapedretti, Richard Ginori 1735.

Beauty: Deborah Milano, Kiko, L’Erbolario, Nivea, Profumerie Douglas.

Gioielli: Swarovski.

Sfizi e dolcezze: Lindt.

Giocattoli: Portobello Baby.

Ristorazione: 32 Via dei Birrai, Ca’puccino, Design Bistrot, Farinella Café, La piadineria, Farinella Ristorante-Pizzeria.

Come raggiungerci: A14 BO-AN USCITA CASTEL SAN PIETRO TERME

SERVIZIO NAVETTA GIORNALIERO E GRATUITO

Dalla stazione FS di Castel S. Pietro Terme a Castel Guelfo The Style Outlets.

Orari di apertura:

Aperti 7 giorni su 7

Da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 20.00

Sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 20.30

