L’Assessore Abbruscato a Roma per il riconoscimento dell’European City/Town/Community of Sport

L’assessore Abbruscato in rappresentanza del Comune di Trapani ha partecipato, questa mattina, alla manifestazione delle consegne e riconoscimento dell’European City/Town/Community of Sport presso il Salone d’Onore del Coni, a Roma.

In particolare la nostra Città, in qualità di capofila della West Sicily, ha aderito alla Candidatura per la European Community of Sport per il 2022.“È importante per tutto il territorio – dichiara l’Assessore Abbruscato – avere la possibilità e speriamo anche la candidatura per la European Community of Sport. Un evento che rappresenta lo sport e lo sviluppo sociale ad esso legato. Diffondere la pratica dello Sport significa anche promuovere migliori stili di vita e minori spese sanitarie. La nostra Comunità – prosegue l’Assessore – deve farsi trovare pronta a questo appuntamento nell’auspicio di ottenere l’assegnazione per il 2022”.Hanno già aderito formalmente, oltre Trapani, i Comuni di Erice, Paceco, Marsala, Salemi, Valderice. Altri comuni hanno manifestato la volontà di partecipare.

