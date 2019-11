“CambiaMenti” Al via la prima pubblica selezione per la nomina del Collegio dei Sindaci.

Com’è noto, il Sindaco Tranchida si è determinato nel rendere ancora piu’ trasparente e partecipativo (estensione ai giovani con meno di 5 anni d’iscrizione all’ordine dei dott.ri commercialisti) il processo di selezione e dunque di nomina, secondo la vigente normativa, del Collegio dei Revisori dei Conti per le partecipate: ATM – Trapani Servizi – Luglio Musicale – Biblioteca Fardelliana. (Allegato 1 direttiva sindacale in merito).

Il 15 ottobre in seno all’assemblea ATM per l’approvazione del bilancio consuntivo 2018 che ha registrato un utile netto di € 205.473,00, previa istruttoria amministrativa, si è preso atto delle 39 istanze di candidatura, e in seduta assembleare aperta e pubblica si è proceduto alla sostituzione del nuovo collegio dei Revisori dei Conti per ATM, come da allegato verbale (allegato 2).

“Ho rinunciato alla facoltà di nominare discrezionalmente i “miei” controllori – dichiara il Sindaco Tranchida – tanto per questione di opportunità e trasparenza gestionale, quanto per consentire ai giovani professionisti o ad altri di poter partecipare al controllo/governo gestionale della Res Publica (nello specifico per le partecipate) senza dover necessariamente passare da rapporti di conoscenza col sottoscritto o far valere segnalazioni politiche e/o amicali di alcun genere. Il sorteggio pubblico, poi, in presenza di più candidature, rappresenta ulteriore garanzia trasparente nella selezione. Buon lavoro al nuovo Collegio – conclude il Sindaco Tranchida – è un sentito grazie all’uscente”.

