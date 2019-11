La Regista Marina Paterna e gli auguri di pronta guarigione all’Attore Giorgio Tirabassi.

Commenta così Marina Paterna in un post dedicato all’Attore Giorgio Tirabassi dopo il suo infarto improvviso. “Il primo vero gentiluomo, il primo attore, il mio primo film al suo fianco come Assistente alla Regia.

La mia prima volta da sicilian coach mentre mi permetteva di correggere e di trasformare il suo accento romano in quello palermitano. La mia prima volta sul mio primo set e il mio debutto nel mondo del cinema é stata proprio con te Giorgio nel film in cui interpretavi Paolo Borsellino. Conosco quelle facce una per una.”

La regista si riferisce alla foto del post condivisa sul social Facebook nella sua pagina Antimafia IO SONO VIVO! dedicata a tutte le vittime, di mafia e non, morte ingiustamente.

Cosi’, Marina Paterna, nel suo post ufficiale continua dicendo:

“Per parecchie settimane siete stati la mia famiglia. Giorgio il tuo sorriso rassicurante, per me, resta indimenticabile. Alla prima del tuo film da protagonista mi hai riconosciuta fra mille, non lo avrei mai pensato possibile. La tua straordinaria umiltà è indelebile nel mio cuore. Non mollare, anche se da molto lontano sono e resterò sempre con te, Marina Paterna. #forzaGiorgio”

La situazione attuale dell’Attore e’ stabile. Resta in osservazione dopo essere stato curato dai medici. È cosciente e al telefono ha cercato di rassicurare tutti, scusandosi anche con il pubblico che aveva riempito la sala per incontrarlo: si attende il bollettino medico per capire quali siano state le conseguenze di questo infarto.

Francesca Proietti Cosimi

Com. Stam.