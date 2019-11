Harmonia, dove il cane è trattato come un re

In anteprima alla Milano Pet Week, l’asilo diurno e resort a 5 stelle per gli amici a 4 zampe: un nuovo modo di amare chi ci ama.

Milano sempre più pet friendly. Si è svolta dal 28 settembre al 5 ottobre 2019 la prima Milano Pet Week, una settimana di eventi per testimoniare e celebrare l’amore per gli animali ed esprimere tutto il potenziale di accoglienza di Milano in questo settore.

Milano Pet Week è organizzata in concomitanza della fiera Pets in The City, il primo grande evento fieristico dedicato agli amici a quattro zampe che ha visto la straordinaria partecipazione di Harmonia, l’asilo diurno e hotel vacanze che nasce con il desiderio di soddisfare le esigenze del cane e del proprietario a 360 gradi puntando a superare il concetto di struttura pensata per accogliere il cane solo nei momenti in cui non ci si può prendere cura di lui.

Harmonia è un vero e proprio asilo a 4 zampe, i cani lasciati in affido dai padroni sono coccolati con varie attività: attività formative individuali, attività di gruppo, svago e socializzazione con i loro simili. Di giorno il cane svolgerà tutte le attività dell’asilo con la possibilità di restare a dormire di notte nella confortevole Sala Cloud, climatizzata in estate e riscaldata in inverno, sempre in compagnia di almeno un educatore cinofilo

«L’armonia tra cane e padrone è tutto», spiega Alessandro Rossi, co-founder di Harmonia «I nostri asili sono luoghi ideali dove coltivarla. Siamo pronti ad aprire quattro nuovi centri Milano, Firenze, Brescia e Como».

Proprio in occasione della Milano Pet Week e della fiera Pets in The City, Harmonia ha stretto una collaborazione con tre illustri brand, Ford, Folletto e Relais Corte Benedetto, che hanno puntato la loro comunicazione sui valori legati al mondo pet.

Ford ha nel suo DNA la ricerca di un design che sappia coniugare il gusto e le esigenze di ogni tipologia di cliente. La Focus Active Wagon, allestita con l’innovativo dog pack sviluppato per accogliere gli amici animali, è la perfetta sintesi tra le esigenze di comfort e quelle di sicurezza. La seconda collaborazione è con Folletto, leader nel mondo della pulizia e da sempre sinonimo di qualità e massime prestazioni di pulizia, ha affiancato Harmonia con l’innovativa aspirapolvere senza filo con sacchetto VB100 che rappresenta una soluzione ideale per i pet owner. Infine Relais Corte Benedetto, uno stupendo resort in Toscana, ha un’offerta dedicata a chi va in vacanza con il proprio cane riservando per loro esperienze dedicate e un simpatico ed utile welcome pack al loro arrivo

A conclusione della Milano Pet Week, Harmonia ha festeggiato in grande l’appuntamento pet-friendly milanese con un party esclusivo: HARMONIA ORANGE PARTY che ha visto la partecipazione di molti ospiti illustri e amici, anche a quattro zampe

Com. Stam. ric. pubbl.