Consorzi, Abate: “Una riforma meritevole che porta il nostro contributo”

“Negli ultimi anni sui Consorzi di bonifica di inchiostro ne è stato consumato in abbondanza, specialmente sulle inefficienze e sui costi di gestione che li hanno visti indebitare fino a far ricadere i maggiori costi anche agli utenti consorziati – a dirlo è Ernesto Abate dirigente sindacale Sifus che prosegue –

Finalmente, in questo percorso, il governo regionale, mediante la presentazione del ddl 585 incardinato lo scorso 17 luglio in commissione attività produttive, ha dato seguito ad una serie di audizioni per ascoltare non solo le ragioni della deputazione regionale ma anche le associazioni di categoria, i sindacati, i consorziati ed i lavoratori. Lo scorso 10 ottobre il Sifus ha inviato in terza commissione, la propria proposta di modifica al testo originale sul riordino, rappresentato in dieci punti chiave. Nel frattempo i lavori nella commissione di merito sono ripresi il 22 ottobre a seguito del ricevimento delle proposte provenienti da tutte le parti interessate ad apportare il proprio contributo e sembra proprio che nelle ultime ore sia stata fatta la quadra sul testo, così rielaborato e riscritto, di cui si attende ora l’ufficialità per la divulgazione. Da alcune indiscrezioni, attendibili, siamo certi come O.S. che due punti sui dieci rappresentati sono stati utilizzati interamente nel testo riscritto, mentre altri due punti stanno seguendo un percorso di studi parallelo di cui ci si aspetta un’evoluzione definibile. Trattasi di un risultato derivato dalla capacità di ascolto e dal confronto voluto dal governo regionale ed accolto positivamente sia dalla maggioranza che dalla opposizione parlamentare. Ciò ci gratifica maggiormente nel rispetto dei lavoratori che in questo percorso hanno dato il loro massimo impegno e sostegno; ma com’è insito nel dna del SIFUS, proporremo quelle modifiche al testo di riforma rimaste inevase, in quanto è fondamentale migliorare un ddl lungamente atteso, per poterne garantire gli obiettivi di sostenibilità”

