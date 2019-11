WWF e Vie dei Tesori: Sabato e Domenica Villa Giulia

Dopo le passeggiate sulla foce dell’ Oreto, a Villa Trabia, e alla Favorita il WWF Sicilia Nord Occidentale chiude le passeggiate per Le Vie dei Tesori con Villa Giulia.

A guidare il gruppo sabato e domenica sarà l’esperto ornitologo Giovanni Guadagna. Consigliati binocoli e fotocamere con zoom.

La disposizione geometrica dei viali di Villa Giulia oltre alla pressoché totale assenza di vasche, incidono su una minore importanza naturalistica di quella che è forse la più famosa tra le ville storiche palermitane. Per contro la presenza di alberi appartenenti a specie esotiche che si alternano con altri autoctoni, come i lecci, contribuisce a migliorare la situazione, pur sempre dettata da un piano rigidamente caratterizzato dalla regolarità dei vialetti. Ad ogni modo è senz’altro da evidenziare l’alternanza di boschetti di cipressi ad aree a palma con inserimenti di platano. Villa Giulia risente inoltre positivamente della contiguità con l’Orto Botanico di Palermo e per questo è area ideale di osservazione del Parrocchetto dal Collare (Psittacula krameri). Da segnalare la presenza dell’Assiolo (Otus scops), piccolo rapace notturno che nidifica nella cavità degli alberi. Tra i passeriformi si segnala la presenza del Rampichino (Certhia brachydactyla) e dei dormitoi invernali della Cornacchia grigia (Corvus corone cornix).. Appuntamento ore 9:00 ingresso Villa Giulia da Via Lincoln, Palermo.La passeggiata è inserita nel programma de LE VIE DEI TESORI 2019, con cui il WWF collabora da 5 anni, e pertanto la visita va prenotata tramite il sito della manifestazione. E’ possibile acquistare i coupon anche sul posto se ancora disponibili. Le passeggiate del WWF, proposte nei 4 week-end dal 12 ottobre al 3 novembre, vedono protagonista la più grande associazione ambientalista attiva da decenni a Palermo e in Sicilia. I visitatori saranno infatti accompagnati da esperti naturalisti che spiegheranno la flora e la fauna dei luoghi visitati in coerenza con il grande progetto di WWF Italia, Urban Nature, la natura in città. Sarà possibile inoltre conoscere tutte le attività del WWF Sicilia Nord Occidentale in quanto per ogni passeggiata saranno presenti attivisti del sodalizio.Con questo week end si chiude questa stagione per Vie dei Tesori che hanno visto la partecipazione attiva di centinaia di citatdini che grazie a questa manifestazione si sono approcciati ad un nuovo modo di vivere la nostra città.Tutte le informazioni e i dettagli sono pubblicati sul sito e sui social dell’associazione all’indirizzo web: wwfsicilianordoccidentale.it

