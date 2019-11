Samsung festeggia i 50 anni di innovazione dell’azienda con una speciale iniziativa in Italia

Samsung Italia, annuncia oggi il lancio di una straordinaria iniziativa per festeggiare al meglio i 50 anni di innovazione dell’azienda, con tutti i cittadini in 15 città di 8 regioni italiane del Nord, Centro e Sud Italia, tra le quali Palermo, Catania e Messina in Sicilia, con diverse attività gratuite di formazione digitale, assistenza al cliente dedicata e promozione dei migliori device Samsung di diverse categorie.

Con questa campagna, Samsung ha l’intenzione di celebrare nel nostro paese il proprio cinquantesimo anniversario, ringraziando tutte quelle persone che hanno fatto del brand Samsung il marchio leader a livello mondiale nell’ambito dell’innovazione tecnologica.

Nello specifico, dal 2 al 17 novembre 2019, gli utenti delle città coinvolte dalla promozione, presso alcuni punti vendita selezionati delle catene di elettronica aderenti al progetto, potranno:

Partecipare agli incontri di Samsung Enabling People, un percorso educativo basato sul concetto della tecnologia come strumento di inclusione , e volto alla promozione dell’ utilizzo responsabile e consapevole dei device tecnologici. Basato sulla logica delle 4S (Semplice, Sicuro, Smart e Sostenibile), Samsung Enabling People aiuterà gli utenti ad utilizzare in maniera sicura il proprio smartphone , imparare a sfruttare al meglio tutte le potenzialità multimediali delle Smart TV , e ad utilizzare in maniera più consapevole ed ecosostenibile i propri elettrodomestici di casa (es. lavatrice e forno etc.). I percorsi educativi, a cura di un team di giovani volontari Samsung, saranno attivi nei weekend del 2-3, 9-10 e 16-17 novembre (dalle 11 alle 19), presso alcuni punti vendita selezionati (a seguire il dettaglio*).

come Remote Training, ovvero la possibilità di ricevere un servizio di training personalizzato via telefono su uno specifico prodotto o servizio Samsung appena acquistato Poter usufruire di sconti speciali fino al 50% del prezzo di listino, su una gamma selezionata di prodotti Samsung, validi per tutto il periodo della promozione dal 2 al 17 novembre.

L’iniziativa Samsung per la Sicilia sarà attiva nelle seguenti città e punti vendita:

Euronics Bruno, Via Pietro Nenni, 6127- Via Ugo La Malfa, Palermo *In questo punto vendita saranno attive anche le attività del percorso educativo Samsung Enabling People nei weekend del 2-3, 9-10 e 16-17 novembre (dalle 11 alle 19)

Euronics Bruno, Via Del Commercio C.Da Mezzocampo, Misterbianco *In questo punto vendita saranno attive anche le attività del percorso educativo Samsung Enabling People nei weekend del 2-3, 9-10 e 16-17 novembre (dalle 11 alle 19)

Euronics Bruno, Contrada Bottazzi, Mall le Zagare, San Giovanni La Punta

Euronics Bruno, C.Da Cubba-Tenutella, Mall Centro Sicilia, Misterbianco

Euronics Bruno, Via S. Quasimodo, Mall Katane, Gravina di Catania

Euronics Bruno, Via Luigi Rizzo, 32, Catania

Euronics Bruno, Strada Statale 114, km 6.2, Mall Tremestieri, Messina *In questo punto vendita saranno attive anche le attività del percorso educativo Samsung Enabling People nei weekend del 2-3, 9-10 e 16-17 novembre (dalle 11 alle 19)

