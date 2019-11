Poesia in biblioteca Conversazioni letterarie sul ‘900 Progetto a cura di Lavinia Spalanca e dell’Associazione AsaDin

Sabato 2 novembre 2019 alle ore 17:00, presso la Sala Conferenze della Biblioteca Comunale “Catalfio” in Via Benedetto Saputo 97, Terrasini (PA), si terrà l’ultimo dei quattro appuntamenti del progetto “Poesia in Biblioteca. Conversazioni letterarie sul ‘900”, a cura di Lavinia Spalanca e dell’Associazione AsaDin. La conversazione verterà sul tema “L’effimero e l’eterno” (Ungaretti, Montale, Conte).

Interverrà il fotografo Francesco Seggio. Gli studenti del Liceo Linguistico di Terrasini, coordinati dalla Preside Chiara Gibilaro e dalle docenti Maria Rita Vescovo e Maria Grazia Concordia e Aurora Napoli del Liceo “Santi Savarino”, coordinata dal professor Andrea Castrovinci Zenna, interagiranno nel corso delle conversazioni sui temi e i testi proposti. Le letture sceniche saranno affidate a Lorenzo Randazzo e l’accompagnamento musicale a Sebastian Torres. Ad accompagnare le liriche, le interpretazioni visive dei fotografi dell’Associazione AsaDin – Caterina Blunda, Evelin Costa, Mara e Pino Manzella, Nicola Palazzolo, Massimo Russo Tramontana – autori del Catalogo Quando correva il ‘900. Ri-creazioni dalla poesia alla fotografia.

Seguirà un rinfresco con i dolci tipici del 2 novembre.

Lavinia Spalanca è professore a contratto di Letteratura italiana presso l’Università degli Studi di Palermo. In questi anni ha focalizzato i suoi interessi sul rapporto fra l’intellettuale e il potere dal Cinquecento al Novecento, curando la riedizione del romanzo antimilitarista di Tarchetti Una nobile follia (2009), indagando le diverse declinazioni del racconto bellico nella modernità letteraria (Il martire e il disertore. Gli scrittori e la guerra dall’Ottocento al Novecento, 2010) e la rappresentazione del potere nella Firenze ducale (Il governo della menzogna. Antonfrancesco Grazzini e l’allegoria del potere, 2017). I suoi studi prendono altresì in esame l’incrocio di cultura letteraria e scientifica nell’immaginario poetico novecentesco (I fiori del deserto. Sbarbaro tra poesia e scienza, 2008; La sirena dipinta. Sbarbaro e l’universo femminile, 2011), i rapporti fra letteratura e arti figurative nel secondo Novecento (Leonardo Sciascia. La tentazione dell’arte, 2012) e l’iconografia del paesaggio dall’Ottocento al Novecento (L’isola a tre gambe. La Sicilia vista da Nord, 2016). È membro del Comitato organizzativo della Fondazione “Leonardo Sciascia” e del Comitato di Direzione e Lettura di «Todomodo. A Journal of Sciascia Studies».

L’Associazione Culturale ASADIN viene fondata nel 2007 a Cinisi (PA) da un gruppo di fotoamatori al fine di promuovere e diffondere la cultura fotografica e dell’immagine in generale. L’Associazione persegue finalità culturali di più ampio respiro, la sua attività si caratterizza per l’impegno verso tematiche rivolte alla salvaguardia del territorio, all’affermazione dei diritti umani e dell’equità sociale. Numerosi i progetti e le mostre che l’Associazione ha realizzato in questi anni, tra cui: “Biodiversità, piccola flora e fauna” (2007), promossa da WWF Italia; “Primavera in festa” (2009), per la raccolta di fondi a favore delle popolazioni dell’Abruzzo colpite dal terremoto; “Le forme dell’acqua” (2010); contro la privatizzazione e gli sprechi dell’acqua, in collaborazione con l’associazione Liberacqua; “Wonderlands, reportage sui beni confiscati alla mafia” (2010), esposta nella casa confiscata al boss Gaetano Badalamenti; “Io non mi fermo qui” (2015), sulla prevenzione dei tumori femminili, in collaborazione con LABNovecento45; “Sicilie. L’identità molteplice” (2015) mostra e catalogo con foto dei soci Asadin e opere pittoriche di Pino Manzella; “Io non ritratto – Peppino Impastato una storia collettiva” (2016), mostra, catalogo e video-documentario dedicati alla storia di Peppino Impastato e di chi ha lottato e continua a lottare insieme a lui; ʺ‘Nzemmula – Ritratti per la libertàʺ (2017), mostra contro la violenza di genere; ʺQuando correva il ‘900. Ri-creazioni dalla poesia alla fotografiaʺ (2019).

L’Associazione ha promosso numerosi corsi di fotografia di base e workshop tematici; nel 2009 ha organizzato, in collaborazione con l’Associazione Imago di Palermo, il I Corso Regionale di Legislazione Fotografica; da tre edizioni organizza il Concorso fotografico “Guido Orlando -Premio Peppino Impastato.

Com. Stam.