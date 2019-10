Trapani: Prosegue il progetto Nati per Leggere

Si è svolto ieri in Biblioteca Fardelliana il primo incontro di lettura “Nati per Leggere”: tanti i bambini e genitori presenti che hanno potuto ascoltare tante storie “a bassa voce”, in un’atmosfera accogliente e raccolta.

Protagonisti dell’iniziativa Agata Giuliano della Biblioteca Fardelliana e tutto il Gruppo volontari “Nati per Leggere”, tra cui Emilia Mazzara, Valentina Barone ed Adriana Virzì.Di Lilli Cascio il meraviglioso telo che ha fatto da sfondo alle magiche storie di BibliOrso.

Sviluppato assieme all’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino, il programma “Nati per Leggere” è presente in tutte le regioni italiane.

Propone gratuitamente alle famiglie con bambini fino a 6 anni di età, attività di lettura che costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli.

La metodologia usata è quella della lettura dialogica. Una modalità praticata da un adulto con un bambino piccolo, sotto forma di dialogo interattivo con l’ascoltatore. Secondo Grover Whitehurst, pediatra e psicologo americano contemporaneo che ha coniato l’espressione, è la modalità che consente a un adulto di interagire più efficacemente con un bambino durante la lettura.

“L’Amministrazione Comunale – dichiara il Sindaco Tranchida – con iniziative di tal genere si inserisce nel processo di crescita culturale dei propri cittadini. Lo fa anche con i piu’ piccoli – prosegue il Sindaco – poiché bisogna agire secondo una mentalità che ci permetta di guardare lontano. I nostri piccoli cittadini rappresentano, di fatto, la nostra speranza per costruire il futuro di questa Città”.

“Sono particolarmente soddisfatta per il progetto nati per leggere, afferma l’Assessore d’Alì. Ho notato, tra l’altro, il notevole apprezzamento dimostrato da molti genitori che con i loro figli hanno assistito alle letture. Abbiamo in programma l’acquisto di piccole biblioteche che a breve collocheremo nei vari asili nido comunali e nelle scuole che hanno sottoscritto l’accordo di collaborazione con il Comune, ha proseguito l’Assessore. Una sezione è stata già allestita presso la Biblioteca Fardelliana e quando il complesso San Domenico sarà ultimato negli allestimenti, al suo interno ci sarà uno spazio dedicato”.

Altri appuntamenti in programma di “Nati per Leggere” sono previsti per

– Giovedì 28 novembre 2019

– Giovedì 19 dicembre 2019

– Giovedì 30 gennaio 2020

– Giovedì 27 febbraio 2020

– Giovedì 26 marzo 2020

– Giovedì 30 aprile 2020

– Giovedì 28 maggio 2020

