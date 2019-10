Prolungamento orario invernale campo scuola Picanello, plauso dei presidenti Ferrara e Ruffino

Finalmente, anche nel periodo invernale (come già succede per i mesi estivi), il campo scuola di Picanello chiuderà alle 21. Si tratta di una struttura utilizzata da migliaia di sportivi e questa decisione, da parte dell’amministrazione comunale, rappresenta un’importante conquista per tutti.

A questo proposito come presidente della circoscrizione di “Borgo-Sanzio”, come arbitro di clacio della sezione di Catania e come amante dell’atletica leggera desidero ringraziare l’assessore allo Sport Sergio Parisi che ha raccolto le segnalazioni del sottoscritto, del collega presidente della II municipalità Massimo Ruffino e del Presidente Fidalcatania Giuseppe Sciuto. Un intervento svolto in piena sinergia e collaborazione dove, a beneficiarne, saranno tutti i catanesi e non solo. Il presidente della II circoscrizione, territorio in cui ricade il campo scuola di Picanello, sottolinea che il prolungamento dell’orario per questa struttura sia fondamentale per tutti coloro che usufruiscono del campo scuola per le proprie attività. Ciò permette di poter gestire meglio ed in modo efficace la preparazione degli atleti e del corpo arbitrale. Posizione condivisa anche dal presidente della Fidalcatania Giuseppe Sciuto che, come i presidenti della II e III municipalità, ringrazia l’assessore Parisi per il suo tempestivo intervento con la Direzione Sport.

