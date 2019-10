Sabrina Figuccia(Udc): Palermo come Beirut? ztl h24 non si trasformi in un coprifuoco

“I numerosi episodi di violenza su cui si sono accesi i riflettori in questi ultimi giorni, hanno giustamente portato il Prefetto, Antonella De Miro ad intervenire per garantire la sicurezza nella città di Palermo”.

Ad affermarlo Sabrina Figuccia, Consigliere comunale Udc, che prosegue:”se da un lato ritengo estremamente importante che il Prefetto di una metropoli come Palermo, sia sensibile ai temi della sicurezza e faccia proprie le istanze della collettività garantendo la presenza delle forze dell’ordine, che sono certa mostreranno il massimo impegno per arginare rischi di derive violente, dall’altro trovo inaccettabile l’applicazione della ztl 24 ore su 24 come strumento per garantire la sicurezza nelle aree interessate. Se così fosse ci troveremmo di fronte ad un vero e proprio commissariamento del Sindaco e dei suoi assessori. Ciò, da una parte, certificherebbe le incapacità di questa amministrazione, non in grado di assolvere neppure ai suoi compiti primari e dall’ altra rischierebbe di condurre Palermo verso un futuro fatto di divieti e imposizioni, un po’ come accade quando viene istituito il coprifuoco in città con forti tensioni o guerre civili, cosi come accadeva un tempo a Beirut. Questo sarebbe il fallimento della democrazia”.

