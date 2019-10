Per Halloween shopping da urlo a Castel Guelfo The Style Outlets!

Castel Guelfo – Pronti per un’esperienza da brivido? Ad Halloween Castel Guelfo The Style Outlets, outlet di NEINVER – player tra i leader nel settore degli outlet in Europa – si popola di sconti spaventosi!

Dal 31 ottobre al 3 novembre, gli appassionati di shopping rischieranno di perdere la zucca, con quattro giorni di promozioni da urlo presso i negozi del Centro aderenti.

Inoltre, giovedì 31 ottobre dalle 15 alle 19, grandi e piccini potranno vivere un pomeriggio davvero da paura con le tante attività in programma.

Per scatenarsi in passi di danza versione zombie, adulti e bambini potranno partecipare a un flash mob da thriller e ballare tutti insieme!

Non solo: oltre al classico “dolcetto o scherzetto” tra i negozi, il Centro ospiterà un corner per trasformarsi in veri mostri con l’aiuto di makeup artist e photo frame a tema Halloween per immortalare il momento.

Tutte le info sono disponibili al link: http://castel-guelfo.thestyleoutlets.it/it/eventi-e-novita/style-never-dies-0

***

Castel Guelfo The Style Outlets offre 110 boutique di abbigliamento uomo, donna e bambino, sportswear, accessori per la casa e prodotti di bellezza, con sconti dal 30% al 70% tutto l’anno.

*Di seguito le boutique che aderiscono all’iniziativa:

Abbigliamento uomo e donna: Angelico, Antologia, Bottega del Sarto, Boxeur des Rues&Malloy, Camicissima, Conte of Florence, Datch, David Naman, Denny Rose, Désirée, Elena Mirò, Enrico Coveri, Esercito, Facis, Fiorella Rubino, Flavio Castellani, Fracomina, Frankie Garage, Gant, Gap, Gas, Gaudì, General Store (Polo Ralph Lauren, Napapijri), Harmont&Blaine, Hermitage, Imperial, Jeckerson, John Barritt, Levi’s, Liu Jo Uomo, Marina Militare, Massimo Rebecchi, MCS, Motivi, Oltre, Pepe Jenas, Rebel Queen by Liu Jo, Refrigue, Rifle, Riabella, Scorpion Bay, Scout, Spitfire, Tailor Club, Timberland, Trussardi US Polo ASSN, Vans, Von Dutch-Hangar Eighteen, Yes Zee.

Calzature e accessori: Baldinini, Borbonese, Braccialini, Enrico Coveri, Geox, Liu Jo Uomo, Melluso, Miriade, Outly, Pazolini, Piquadro, Refrigue, Roncato, Samsonite, Timberland, Vans.

Abbigliamento e calzature bambino: Charanga, Frankie Garage, Gap, Geox, Harmont&Blaine Junior, Marina Militare, Sarabanda, Scorpion Bay, Scout, Timberland, Vans, US Polo ASSN, Yes Zee.

Sportswear & outdoor: Arena, Asics, Diadora, Freddy, General Sport, K-Way, Motostore, North Sails, Salomon, Timberland.

Abbigliamento intimo: Calvin Klein, Calzedonia – Intimissimi, Goldenpoint Outlet, Triumph.

Tutto per la casa: Bassetti, Borgo Tessile, Caleffi, Home&Cook, Richard Ginori 1735.

Beauty: Deborah Milano, L’Erbolario.

Gioielli: Swarovski.

Ristorazione: 32 Via dei Birrai, Farinella ristorante, Design Bistrot, Ca’Puccino.

Come raggiungerci: A14 BO-AN USCITA CASTEL SAN PIETRO TERME

SERVIZIO NAVETTA GIORNALIERO E GRATUITO

Dalla stazione FS di Castel S. Pietro Terme a Castel Guelfo The Style Outlets.

Orari di apertura:

Aperti 7 giorni su 7

Da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 20.00

Sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 20.30

