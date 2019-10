Conferenza: Le opportunità di crescita nei PVS per le PMI Sala SCORPIO – MILANO, RHO FIERA

Nell’ambito dell’iniziativa AZIMUT LIBERA IMPRESA EXPO – Dove incontrare l’economia reale, UNIDO ITPO Italy organizza il panel “Le opportunità di crescita nei PVS per le PMI” che si terrà il domani, 30 ottobre 2019 alle ore 12:30 a Rho Fiera – Milano.

Il panel si propone di far emergere esperienze e punti di vista del mondo privato ed istituzionale in relazione agli investimenti sostenibili nei Paesi in Via di Sviluppo, nell’ottica del nuovo paradigma della sostenibilità economica, ambientale e sociale come valore incrementale per il business aziendale e le strategie di investimento, in linea con quanto auspicato dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

L’interessante 2-giorni di conferenze e workshop nella quale si inserisce il panel, si configura come uno dei più importanti eventi in Italia dedicati al mondo della finanza disintermediata per l’impresa e l’ecosistema delle startup; l’evento conterà oltre 10.000 presenze tra imprenditori e liberi professionisti, facilitando networking e relazioni attorno ai temi dell’economia reale, dell’innovazione e dello sviluppo del sistema paese.

Con oltre 30 conferenze e 100 relatori, l’evento si pone l’obiettivo di creare nuove opportunità di business, matchmaking, e di allargare il network professionale dei partecipanti alla ricerca di controparti strategiche e nuove sinergie.

Fonte: https://www.unido.it/news.php?id=1168

