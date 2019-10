Palermo Calendari colloqui servizio civile universale – Bando 2019

Si informano tutti i candidati ai progetti di Servizio Civile del Comune di Palermo, approvati nell’ambito del “Bando per la selezione di 39.646 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale in Italia e all’estero”, pubblicato il 4 settembre 2019, che i colloqui di selezione dei candidati si terranno a partire dal 7 novembre 2019 seguendo l’ordine alfabetico dei cognomi (dalla lettera A).

Nei prossimi giorni saranno resi noti l’elenco dei candidati e i calendari, ripartiti in base al progetto prescelto, dei singoli colloqui con l’articolazione (giorni e orari) indicata a fianco dei candidati e l’indicazione della sede presso cui dovranno presentarsi.

I colloqui di selezione per i progetti “Lo spazio delle relazioni” e “Verso una comunità solidale” saranno effettuati nel rispetto del dettato dell’art. 6 del predetto Bando e delle previsioni contenute nell’apposita sezione “criteri e modalità di selezione dei volontari”

dei singoli progetti, così come approvati dagli organi competenti.

Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 6 del Bando, “i candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso saranno effettuate in lingua italiana”.

Per sostenere il colloquio di selezione, inoltre, i candidati dovranno presentarsi nel luogo, nel giorno e nell’orario previsti, muniti di un documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria, avendo cura di produrre fotocopia fronte-retro ben leggibile degli

stessi, possibilmente su un’unica facciata di foglio A4.

Inoltre, come previsto nei criteri di selezione approvati in fase progettuale, i candidati che non abbiano già provveduto a farlo in fase di presentazione della domanda, potranno produrre copia conforme degli attestati relativi ai titoli ed esperienze, stante che “Le

esperienze dichiarate dal candidato nell’allegato alla domanda di partecipazione saranno valutate solo se documentate e certificate in maniera chiara ed esaustiva dagli enti in cui tali esperienze sono state svolte, su apposita carta intestata, e se in essi è riportata

chiaramente la durata di svolgimento delle stesse e il settore di intervento di impiego del candidato”.

In caso di cause di forza maggiore, che impediscono al candidato di presentarsi nella data e nell’ora stabilita per il colloquio il candidato potrà richiedere, nei limiti previsti dalla

calendarizzazione delle selezioni, lo spostamento della data fissata per il colloquio, presentando richiesta scritta almeno due giorni lavorativi prima della data prevista per il colloquio e, comunque, prima dell’ora prevista per la convocazione, documentando

opportunamente le cause ostative che impediscono al candidato di presentarsi al colloquio; l’esito della richiesta resta ad insindacabile giudizio del selettore dell’Ente.

Ne consegue – come previsto dal Bando – che il candidato che, pur avendo presentato domanda, non si presenta nei giorni stabiliti senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la U.O. “Innovazione e Cittadinanza Attiva” ai seguenti recapiti: 091 / 7405400 – 7405452 –

7405420

e-mail innovazionecittadinanzattiva@comune.palermo.it

Maggiori informazioni nel bando al link:

https://www.comune.palermo.it/noticext.php?cat=2&id=24460

Com. Stam,