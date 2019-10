Al centro fieristico Le Ciminiere di viale Africa della città etnea, al via la 7° manifestazione di Campus Orienta dal 28 al 30 ottobre, Torna il Salone dello Studente di Catania una guida per tutte le scelte post-diploma. Professioni che nascono, game test di educazione finanziaria #iopensopositivo, web reputation per essere assunti e nuove forme di alternanza scuola-lavoro le novità di questa edizione.

Talent’s Venture: “Le regioni del sud sono le più avanzate quanto a dottori scientifici anche fra le ragazze: il 19,2% contro il 17,7% della media nazionale; anche se nello specifico le ragazze siciliane sono al di sotto con il 15,6%”.

Che cosa fare dopo la maturità? Siamo appena agli inizi dell’anno scolastico ma per gli studenti dell’ultimo biennio è già tempo di pensare al futuro. Per aiutare i giovani in queste scelte, da lunedì 28 a mercoledì 30 ottobre, c’è il Salone dello Studente Campus Orienta di Catania.

Nei 25.000 metri quadrati del centro fieristico Le Ciminiere, pieno centro della città etnea, saranno presenti 46 fra università, accademie e istituti superiori e si svolgeranno 36 fra incontri di orientamento, seminari e workshop.

I primi saranno presenti con stand dove loro esperti risponderanno a tutte le domande degli studenti sulle offerte didattiche superiori e i relativi sbocchi professionali.

I secondi per presentare università e accademie post-diploma, settori professionali in crescita, competenze socio-relazionali utili al mondo del lavoro. E, con lo psicologo Sergio Bettini e il pool di orientatori del Centro Italiano Gestalt, per offrire informazioni, criteri e suggerimenti per scelte adatte a ogni singola necessità individuale.

Obiettivo della manifestazione di Campus, realizzata quest’anno nella cifra record di ben 16 città di tutta Italia, è offrire informazioni, orientamento e competenze utili a compiere scelte post-diploma efficaci nella carriera accademica come nella ricerca del lavoro desiderato.

Per facilitare la visita fra i numerosi stand, gli studenti potranno scegliere in autonomia tre percorsi in base ai loro principali interessi: esplorativo, per chi non ha ancora deciso se continuare a studiare o puntare al lavoro; accademico, per chi intende continuare gli studi e deve decidere il corso e la sede; professionale per chi è orientato a entrare da subito nel mondo delle professioni.

Diverse le novità di questa edizione, organizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Catania:

– game test #IoPensoPositivo-Educare alla Finanza: un animato quiz per promuovere l’educazione al risparmio tra i giovani, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e da Unioncamere nel mese dell’educazione finanziaria (ottobre).

– alternanza scuola-lavoro 2.0: mondo della scuola, dell’università e dell’impresa presentano nuove e sempre più diversificate ed efficaci forme di tirocinio per gli studenti: dalle aziende di eccellenza del food alla robotica 4.0. Un grande seminario di aggiornamento per i professori a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito territoriale di Catania.

– web reputation: sapete gestire la vostra immagine digitale? Quella che si forma in rete mediante tracce e post che lasciate sui social? Con Silvia Rossato di ReputationManager Spa, un incontro per gli studenti prodigo di consigli per gestire la propria web-identity e costruire un’idea sociale positiva di se stessi.

– a scuola di inclusione: digitale e approcci integrati per alunni diversi. A cura di Class Academy, con Università degli Studi di Catania, Università Telematica Pegaso, Liceo Artistico Emilio Greco di Catania.

Com. Stam.