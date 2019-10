Palermo ha aderito alla Campagna internazionale di Ican, Nobel per la Pace 2017, “Le città appoggiano il Trattato di Proibizione delle Armi Nucleari” (ICAN Cities Appeal)

La Women’s International League for Peace and Freedom, uno dei partner internazionali della 2º Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza, partita il 2 ottobre da Madrid, insieme ad Ican e a Mayor for Peace, infatti, sta contribuendo alla conoscenza di questa campagna attraverso la diffusione di una lettera rivolta ai sindaci e alle sindache delle città italiane per invitarli ad aderire in tempi brevi, così da sollecitare la ratifica del TPAN da parte del Governo italiano.

Per il sindaco Leoluca Orlando si tratta di “una campagna di informazione, sensibilizzazione e partecipazione strategica e prioritaria in termini di civiltà, di pace e di non violenza su una tematica, quella del disarmo nucleare, che non può lasciareindifferenti, anche in relazione alla drammatica emergenza climatica in corso e agli effetti che il ricorso al nucleare ha sull’ambiente. In tempi in cui l’instabilità delle leadership politiche negli stati nuclearizzati aumenta, il rischio di cyberterrorismo diventa piùpressante e la crescente mobilitazione della società civile ci apre gli occhi sul senso di urgenza e ci impone una maggiore consapevolezza sui cambiamenti climatici, Palermo si conferma sempre più in prima linea nella promozione della Pace, della salvaguardia dell’Ambiente e della cultura del Dialogo”.

Com. Stam.