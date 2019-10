Sabrina Figuccia(Udc): Amat: Orlando fagocita se stesso

Come ormai sembra accadere a moltissimi imprenditori palermitani, letteralmente schiacciati dal peso delle tasse e sempre più vessati da chi non è in grado di offrire servizi, ma è capace solo di mettere le mani in tasca ai propri concittadini, anche le aziende “figlie del comune di Palermo” sono strozzate da imposte e tributi locali che superano di gran lunga la stessa produttività dei servizi gestiti.

È il caso del servizio di sosta tariffata gestito da Amat. A dichiararlo è Sabrina Figuccia, consigliere comunale UDC, che prosegue: “le stime parlano di 3 milioni di euro di entrate dal servizio sosta tariffata a fronte di una imposizione di tributi locali pari a circa 16 milioni di euro. È evidente che qualcosa non torna e se è vero che il PD è stato recentemente ribattezzato come il partito delle tasse, allora, da un Sindaco che tiene in tasca la tessera dell’ex partito di Renzi, non ci si può aspettare nulla di buono. E se a tremare nel resto d’Italia è l’intero sistema produttivo, a Palermo a farne le spese saranno anche le aziende controllate dallo stesso Orlando. Questo è un rischio che la città non può permettersi e al quale mi opporrò con forza.”

