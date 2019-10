“Fare per Migliorare” 2^ Memorial Salvatore Colletta

Domenica 27 ottobre, a Trabia presso l’impianto Sportivo Evergreen, si svolgerà il 2^ Memorial Salvatore Colletta. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale “Fare per Migliorare” in collaborazione con la Scuola Calcio ASD La Madonnina. Alle ore 16, squadre in campo sulle note dell’inno di Mameli.

Il calcio d’inizio sarà dato dal sindaco di Trabia Leonardo Ortolano e la partita di calcio tra “Fare per Migliorare” VS Real Juve sarà arbitrata dal signor Salvatore Abruscato della Sezione A.S.C. di Palermo. In campo anche il Legale della famiglia Colletta, il Vice Sindaco e il Consigliere Comunale di Casteldaccia. Concluso il match, la mamma di Salvatore Colletta farà un Appello. Il Presidente Dott. Francesco Mancuso afferma: «Questo è l’evento che avevo promesso alla famiglia Colletta e realizzato per avere delle risposte, per non dimenticare e per sostenere questa famiglia che vive quotidianamente il tragico dolore senza ricevere alcuna notizia da 27 lunghi anni, la famiglia Colletta non è sola e noi tutti siamo pronti a sostenerla con determinazione e coraggio. Esprimo solidarietà e ci sentiamo in dovere di partecipare per dare il nostro contributo a questa nobile causa. Speriamo che ben presto si possa scoprire la verità dopo tanti anni».

Infine, la mamma di Salvatore afferma: «fatemi sapere ciò che ho diritto di sapere, aprite i vostri cuori e pulite la vostra coscienza di fronte a un cuore di una mamma che ha bisogno di risposte che solo voi avete».

