A Riccione First Cisl Unicredit rinnova le cariche nazionali In prima linea i dirigenti siciliani Fabrizio Greco ed Ennio Macaluso

Si rafforza e si consolida la presenza di dirigenti siciliani nella First Cisl di Unicredit. Al direttivo nazionale, riunitosi a Riccione per procedere al rinnovo degli organismi sindacali cislini dell’istituto di credito, l’ennese Fabrizio Greco è stato riconfermato nella segreteria nazionale di coordinamento di Unicredit. Greco, 55 anni, è anche segretario territoriale First CIsl di Agrigento, Caltanissetta, Enna.

La componente isolana First Cisl in Unicredit viene completata dal palermitano Ennio Macaluso eletto nel settore UCS.” Ringrazio la struttura – dichiara Fabrizio Greco – per la fiducia che mi ha voluto riaccordare. Il settore bancario è in continua evoluzione. Ci aspettano molte sfide che come First Cisl siamo pronti a raccogliere nell’interesse dei nostri colleghi”.

La rielezione di Greco viene commentata con soddifsazione dal segreteraio geneale della UST Cisl di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Emanuale Gallo: “La conferma di Fabrizio Greco nella segreteria nazionale di First Cisl Unicredit è un indubbio riconoscimento a tutto il territorio. Siamo sicuri che le istanze dei colleghi bancari continueranno ad avere in Greco un attento interlocutore”.

Com. Stam.