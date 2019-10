Palermo Polizia municipale. Presentati corsi di educazione stradale

Si è svolta questa mattina a Villa Niscemi, la cerimonia di apertura dei corsi di educazione stradale che verranno svolti nelle scuole cittadine di ogni ordine e grado dalla polizia m municipale. Erano presenti. Tra gli altri, il sindaco Leoluca Orlando, l’assessora alla Scuola Giovanna Marano e il Comandante Vincenzo Messina.

Nel suo intervento, il Sindaco ha sottolineato: “Affermare il concetto io sono persona, noi siamo comunità è un’alternativa all’egoismo dell’individuo, all’appartenenza soffocante dei gruppi chiusi. Lo stesso concetto è basato sull’assunto che le cose più importanti appartengono a tutti. La strada è un bene comune e occorre affrontare i temi relativi all’uso della strada. La sanzione non basta, la prevenzione non può che farsi a scuola, luogo in cui si costruisce la condivisione”.

L’Assessora Giovanna Marano ha sottolineato la dimensione emotiva della strada: “Dietro la conoscenza delle regole c’è un processo di consapevolezza della cittadinanza, dell’ambiente, della comunità e la Polizia Municipale ha realizzato un percorso di apprendimento nella quotidianità perché il contesto esterno, attraverso un’esplorazione più ampia, promuova la capacità di discernimento”.

Il Comandante Vincenzo Messina ha posto l’attenzione sulla sinergia delle istituzioni nella missione educativa comune, iniziata per la Polizia Municipale 55 anni fa. “Il progetto condiviso mira a quel cambiamento di cui la città è protagonista; l’attenzione alla comunità realizza passo dopo passo il miglioramento della vivibilità e della sicurezza urbana”.

Il capo procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, Maria Vittoria Randazzo, madrina dei corsi di educazione stradale, ha aggiunto: “Laddove funziona la prevenzione, la repressione diminuisce. La complessità della società impone di mettersi non più in rete, ma a sistema, unico organismo vivente. Il valore fondamentale è il rispetto. Dal rispetto delle norme stradali si passa al rispetto delle relazioni e poi al rispetto della dignità. Sarebbe bello un mondo in cui si decidesse di seguire le regole per la consapevolezza di appartenere al sistema-comunità”.

Per il mondo della scuola è intervenuto il vice provveditore Pietro Velardi, in rappresentanza del dirigente dell’Ufficio Scolastico Marco Anello, che ha evidenziato quanto la scuola contenga la vita della città.

Durante la cerimonia hanno preso la parola anche i rappresentanti di alcune istituzioni che collaborano con l’Ufficio Educazione Stradale, tra cui Marina Altavilla dell’UIEPE (Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna) del Ministero della Giustizia, che ha posto l’accento sui programmi di recupero dei messi alla prova e i rappresentanti delle altre forze di polizia, appartenenti all’Osservatorio per la Sicurezza Stradale, che si sono soffermati sull’importanza della sicurezza stradale per la prevenzione degli incidenti.

È stata anche annunciata una collaborazione con i Lions e con l’Associazione “Assofante” e presentato, nell’occasione, un poster realizzato dagli alunni della scuola secondaria di primo grado “Lombardo-Radice- Mazzini” vincitore per l’anno 2018/2019 del premio “Cesare Sassi” donato dall’Associazione “Cesare Sassi” per le vittime della strada.

I corsi di educazione stradale per l’anno scolastico 2019-2020 si svolgeranno nei seguenti istituti scolastici:

Direzione Didattica “Cruillas”, I.C.S. “L.Capuana”, Ist. Sup. Convitto Nazionale “G. Falcone”, Liceo Classico “Umberto I”, I.C.S. P.ssa Elena di Napoli, Direzione Didattica “Sant’Anna”, I.C.S “Renato Guttuso”, Direzione Didattica “Nazario Sauro”, Endofap “Don Orione”, S.M.S. “G.A. Cesareo”, Ist. Sup. “Ragusa Kiyohara”, Ist. Sup. “Filippo Parlatore”, Direzione Didattica “Emilio Salgari”, I.C.S. “Maredolce”, I.C.S. “Padre Pino Puglisi”, Direzione Didattica “E. De Amicis”, I.C.S. “G. E. Nuccio”, I.C.S. “Alberico Gentili”.

