Palermo Polizia municipale. Info viabilità 26 e 27 ottobre

La polizia municipale rende noti gli eventi che influenzeranno la viabilità nel weekend. Sabato e domenica piazza Magione e via Grande Lattarini saranno chiuse al transito rispettivamente per una manifestazione a scopo associativo e per manifestazioni artistiche.

Sabato da via Maqueda partirà il corteo studentesco “Graduation Day”; domenica mattina si svolgeranno rispettivamente la manifestazione podistica “Acchianata a Santa Rosalia 2019″ a Montepellegrino e la passeggiata in bici “8° Memorial Giuseppe Daricello” a traffico aperto dal centro città al parco della Favorita.

Sabato 26 e domenica 27 ottobre

Ore 0.00 – Piazza Magione – “BENE COMUNE” (O.D. n. 1140/2019)

DALLE ORE 00.00 DEL 24 OTTOBRE 2019 ALLE ORE 24.00 DEL 28 OTTOBRE 2019

NELLE SOTTO ELENCATE VIE E PIAZZE:

VIA CARLO RAO Intero tratto: chiusura al transito veicolare eccetto i residenti e Divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata, compreso lo slargo interno.

VIA GAETANO FILANGERI Tratto compreso tra via Carlo Rao e via Carlo Botta: Divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

VIA CARMELO PARDI Intero tratto: Divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

VIA FILIPPO EVOLA Intero tratto: Divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

PIAZZA MAGIONE Intera area: Divieto di sosta con rimozione coatta.

VIA MAGIONE Intero tratto: Chiusura al transito veicolare e Divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata

VIA CASTROFILIPPO Intero tratto: Chiusura al transito veicolare e Divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

VIA TEATRO GARIBALDI Intero tratto: Divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

VIA FRANCESCO RISO Intero tratto: Chiusura al transito veicolare Divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

VIA DELLO SPASIMO Tratto compreso tra via della Vetriera e piazza Magione: Chiusura al transito veicolare

Intero tratto: Divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

VIA CARLO BOTTA Intero tratto: Divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

Ore 0.00 del giorno 26 ottobre alle ore 24,00 del giorno 27 ottobre 2019 – Via Grande Lattarini – Manifestazioni artistiche (O.D. 1247/2019) Via Grande Lattarini, intero tratto, chiusura al transito veicolare ed istituzione del Divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta in ambo i lati nei sotto riportati periodi dalle ore 00,00 del giorno 26 ottobre

alle ore 24,00 del giorno 27 ottobre 2019.

Sabato 26 ottobre

Ore 10.30 – via Maqueda – Corteo “Graduation day”

Percorso: via Maqueda, corso Tukory , Complesso monumentale di Sant’Antonino.“

Domenica 27 ottobre

Ore 08,00 alle ore 11,30 – Montepellegrino (Scala Vecchia) – Manifestazione podistica “Acchianata a Santa Rosalia 2019” (O.D. n. 1302/2029)

LARGO A. SELLERIO Intero Largo: Istituzione del Divieto di Sosta con rimozione coatta per l’intera superficie della piazza dalle ore 06,30 alle ore 11.30 del 27/10/2019 e comunque fino al termine della manifestazione per consentire le manovre intorno alla rotatoria da parte dei veicoli;

VIA PIETRO BONANNO Tratto compreso tra Via Card. M. Rampolla e Via Padre Giordano Cascini: Chiusura temporanea alla circolazione, al passaggio dei partecipanti in corrispondenza delle varie intersezioni con la via al Santuario di Montepellegrino/”Scala Vecchia” (percorso della manifestazione podistica); il traffico veicolare dovrà essere

regolato dal personale preposto e individuato dall’art.12 del C.d.S.; Provvedimento valido il 27/10/2019;

VIA PADRE GIORDANO CASCINI Chiusura al traffico veicolare dalle ore 08.00 alle ore 11.30 del 27/10/2019 e comunque fino al termine della manifestazione;

PIAZZALE S. PAPPALARDO Istituzione del Divieto di Sosta con rimozione coatta per l’intera superficie della piazza dalle ore 08.00 alle ore 11.30 del 27/10/2019 e comunque fino al termine della manifestazione per consentire le manovre agli autobus di linea.

Ore 10.00 – piazza Ruggero Settimo – 8° Memorial “Giuseppe Daricello”

Itinerario: piazza Ruggero Settimo, via Ruggero Settimo, via Cavour, via Roma, piazza Giulio Cesare, via Niccolò Palmeri, corso dei Mille, via Lincoln, Foro Umberto I, via Cala, via Francesco Crispi, piano dell’Ucciardone, piazza Giachery Carlo, via Montepellegrino, via Isaac Rabin, largo Antonio Sellerio, via Martin Luther King, via della Favorita, viale Diana, viale Ercole, viale Diana, piazza Leoni, via dell’Artigliere, piazza Vittorio Veneto, via della Libertà, viale Lazio, rotonda di viale Lazio, viale Regione Siciliana, piazza Albert

Einstein, parco Uditore.