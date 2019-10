Terziario Donna Lab 2019 da oggi a Palermo domani il convegno nazionale su “Economia della Felicità”

Al via oggi, giovedì 24 ottobre, TDLab 2019 a Palermo, l’appuntamento annuale di Terziario Donna Confcommercio, che quest’anno dedica la parte pubblica di venerdì 25 ad un convegno nazionale sul tema della “Economia della Felicità”.

Un’occasione per riflettere sull’economia del futuro, su nuove visioni e prospettive imprenditoriali, con lo sguardo rivolto al cambiamento in atto, non solo nel tessuto economico ma anche nella società.

Saranno presentati i risultati di una ricerca di Confcommercio in collaborazione con l’Istituto Format dal titolo “Economia della felicità e nuove prospettive per la crescita e per uno sviluppo sostenibile”.

Partecipano, tra gli altri, il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli; la presidente di Terziario Donna Confcommercio, Patrizia Di Dio; Fabio Mazzola, prorettore vicario dell’Università degli Studi di Palermo; Annalisa Rosselli, presidente Società Italiana degli Economisti; Pierluigi Ascani, presidente Format Research; Leonardo Becchetti, docente ordinario di Economia Politica presso l’Università di Roma Tor Vergata; Francesca Rigotti, filosofa e docente presso l’Università della Svizzera Italiana; Sandro Formica, Ph.D., J.D. Personal Empowerment & the Science of Happiness presso la Florida International University a Miami; Eliana Liotta, scrittrice; Felice Limosani, esperto di tematiche relative all’evoluzione di nuovi linguaggi espressivi e della comunicazione esperienziale; Brenda Bellei Bizzi, Ceo di M. Seventy, ente organizzatore di White – Salone internazionale delle tendenze di moda di Milano; Patrizia Monterosso, direttrice generale Fondazione Federico II; Aida Morelli, founder di Arc Lab-Studio; Roberta Urso, responsabile pubbliche relazioni e comunicazione Cantine Settesoli.

L’appuntamento per la stampa è venerdì 25 ottobre alle ore 10.00 presso l’aula magna del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Palermo in via Maqueda.

