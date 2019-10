Patatas Nana apre un corner all’Aeroporto di Linate in partnership con Areas – My Chef

Dal 27 ottobre 2019, giorno della riapertura ufficiale dell’aeroporto di Linate a Milano, Patatas Nana in partnership con Areas – My Chef apre il suo primo corner in Italia.

Nell’area partenze di Linate sarà possibile gustare sfuse e servite calde con tanti abbinamenti diversi Patatas Nana, le prime patatine in Italia realizzate artigianalmente e con solo tre ingredienti.

La rivoluzione di Patatas Nana invade l’aeroporto di Linate a Milano in partnership con Areas – My Chef. Dal 27 ottobre nell’area partenze dello scalo milanese sarà possibile acquistare e degustare sfuse Patatas Nana, le prime patatine che uniscono la lavorazione artigianale all’utilizzo di soli tre ingredienti senza conservanti e aromi.

Nello spazio food di Areas – My Chef il corner di Patatas Nana proporrà patatine sfuse, servite calde nelle iconiche vaschette e ricettate con differenti ingredienti. Un modo innovativo di vivere l’aeroporto degustando un prodotto per intenditori, ma alla portata di tutti.

Patatas Nana saranno disponibili al naturale o con vari abbinamenti: al curry piccante, al lime e pepe nero Maricha, alla paprika dolce affumicata e con aceto balsamico di Modena IGP 3 stelle.

Le patatine potranno essere degustate calde, saranno infatti scaldate da Nana_Lampada, una speciale lampada brevettata da Patatas Nana. Nasce così uno snack fragrante, sano, gustoso e gourmet per tutti coloro che sono in fila al check in o devono aspettare un volo

Ma perché Patatas Nana sono così speciali?

Perché propongono la patatina nella sua essenza e purezza, senza aggiungere gusti artificiali.

Patatas Nana sono realizzate con patate di sola varietà Agria coltivate in Spagna, raccolte e conservate sotto terra al buio per mantenere intatte tutte le proprietà organolettiche che gli conferiscono il loro gusto originale. Poi sono lavate, leggermente pelate e tagliate a fettine, prima di essere fritte in olio di girasole puro – il migliore poiché insapore – a 155ºC. Vengono scolate, asciugate, lasciate raffreddare a temperatura ambiente e salate a mano con puro sale fino marino. Sono infine imbustate con macchinari di ultima generazione che garantiscono l’originale sapore del prodotto senza aggiunta di gas conservanti. Proprio per questo hanno una breve scadenza, che non può superare i 5 mesi, per degustare una patatina come appena fritta.

Dalla Spagna alle Marche

Patatas Nana sono nate da un’idea dello chef Michele Gilebbi che ha rilevato una vecchia friggitoria a Granada nel cuore della Sierra Nevada e l’ha trasformata in quello che oggi è il laboratorio artigianale dove vengono prodotte le patatine. Ma la storia non si ferma in Spagna e arriva direttamente nelle Marche, a Senigallia, città dove lo chef vive e lavora e dove incontra Francesco Mazzaferri, commerciale del settore food. Un giorno per caso Francesco assaggia Patatas Nana, una vera e propria folgorazione, una ri-scoperta del sapore autentico della patatina e da lì la decisione, insieme a Michele, di puntare tutto su Patatas Nana e di voler contagiare tutti con la loro bontà.

Non solo a Linate, ma in tutta Italia!

Dal 2016 sono commercializzate in Italia in più di 1500 punti vendita. Essendo un vero prodotto gourmet non si trovano negli scaffali dei supermercati, ma possono essere acquistate in busta o degustate nei migliori cocktail bar e locali, nei club più esclusivi, nelle enoteche più prestigiose, nelle antiche e moderne drogherie, nei bistrot e in quei negozi e luoghi selezionati che ricercano il sapore del genuino e della tradizione.

Oppure per chi non ne può fare a meno anche a casa possono essere acquistate nello shop online – https://www.patatasnana.com/negozio/ – dalle classiche buste, allo zainetto e alla bag per portare l’aperitivo ovunque.

La sosta in aeroporto non sarà più come prima, con Patatas Nana a Linate, tutti i viaggiatori potranno essere stupiti e conquistati dal sapore autentico della patatina come appena fritta.

