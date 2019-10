Palermo Il cast di “Viva La Gente” a Palermo dal 4 all’11 novembre – Cercasi famiglie disposte ad ospitare uno o più studenti

Musica, canti, danze, folklore, volontariato e cultura. Sono questi i temi principali del progetto internazionale “Viva la Gente”, in Italia da ottobre a novembre e che per la prima volta toccherà anche la Sicilia.

Prima di Palermo, “Viva la Gente” ha toccato la città di Potenza, Sarnano, Agrigento. Dopo la tappa palermitana, il cast raggiungerà Brindisi, per poi varcare i confini nazionali, approdando in Svizzera e Germania.COSA E’ “VIVA LA GENTE” Viva la Gente è un’organizzazione mondiale educativa che permette ai giovani di diventare artefici positivi del cambiamento nelle loro comunità e nel mondo. Attraverso la nostra combinazione unica di musica, azione sociale e viaggi in tutto il mondo, abbiamo un impatto positivo sulle comunità e al contempo forniamo ai giovani le conoscenze e le esperienze di cui hanno bisogno per affrontare il complesso ambiente globale attuale. Da più di 50 anni Viva la Gente abbatte le barriere culturali e migliora la comprensione per favorire la creazione di un mondo più speranzoso, fiducioso e pacifico. Maggiori informazioni sul sito www.upwithpeople.org



IL PROGETTO

Ha l’obiettivo di incoraggiare i giovani a diventare protagonisti di crescita positiva di speranza e di lavoro per sviluppare un futuro di pace, unità e umanità e si basa su alcuni elementi fondamentali, tra i quali: accrescere i sentimenti di comprensione, rispetto e dignità per tutti, abbattere le barriere delle differenze di qualsiasi genere, coinvolgere le comunità visitate a lavorare insieme per creare unità e sviluppare fiducia e compassione,

responsabilizzare i giovani a diventare agenti di cambiamenti in positivo, realizzare un network internazionale di cittadinanza globale nel rispetto di tutte le differenze culturali.



I PROTAGONISTI

Un centinaio di giovani, tutti ventenni, con varie esperienze di studio e di lavoro, in rappresentanza di 15 nazioni, che per almeno un semestre lasceranno i propri luoghi natii per questo viaggio “a servizio del mondo”.

IL CAST INTERNAZIONALE DI VIVA LA GENTE A PALERMO DAL 4 ALL’11 NOVEMBRE

Le famiglie di Palermo avranno l’opportunità di portare a casa propria un piccolo pezzo del mondo nel periodo 4 novembre – 11 novembre, quando un cast internazionale di Viva la Gente arriverà a Palermo, una delle tappe del loro tour mondiale 2019.

CERCASI FAMIGLIE DISPOSTE AD OSPITARE UNO O PIU’ STUDENTI

Si cercano famiglie ospitanti che possano accogliere uno o più studenti del cast di Viva la Gente. “È un’ottima opportunità per conoscere altre culture e al contempo condividere la propria”, ha spiegato Isac Ponce, Rappresentante incaricato della promozione di Viva la Gente.



COSA VIENE CHIESTO ALLE FAMIGLIE OSPITANTI

Di offrire un letto, il trasporto in loco all’inizio e alla fine di ogni giorno, nonché la colazione e la maggior parte delle cene. Se durante il giorno i membri del cast saranno via, la maggior parte delle sere saranno a casa con la famiglia per partecipare alle loro attività e passatempi.

COME MANIFESTARE LA PROPRIA DISPONIBILITA’ AD OSPITARE

Le persone interessate a ospitare i membri del cast possono iscriversi al seguente indirizzo:



SPETTACOLO “Viva la Gente, Live on Tour” – TEATRO GOLDEN SABATO 9 NOVEMBRE 2019 – ORE 20.30

Oltre alle tante meravigliose esperienze con il loro nuovo "figlio" o la loro nuova "figlia", ogni famiglia ospitante riceverà biglietti gratuiti per l'ultima produzione di Viva la Gente, Live on Tour. Lo spettacolo è caratterizzato da divertenti medley pop, danze internazionali e canzoni originali di VLG che ispirano le persone a fare la differenza nelle proprie comunità. Lo spettacolo si terrà a Teatro Golden sabato 9 novembre alle ore 20:30.

Torna in Italia il gruppo internazionale di Viva la Gente. 120 giovani da 26 paesi un musical internazionale, volontariato e famiglia al termine di un tour che li ha visti protagonisti negli USA, America Latina, Filippine e Nord Europa.

Lo spettacolo di Viva la Gente dagli anni ’60 ad oggi è stato presentato nei teatri più importanti e nelle piazze più famose, difronte a tutti i Capi di Stato e di Governo, a regnanti e autorità religiose, in occasione delle aperture di Olimpiadi e di eventi sportivi internazionali. Proprio per questo, in molti paesi, tra i quali l’Italia, i giovani di Viva la Gente sono riconosciuti quali Ambasciatori di Pace.

L’Italia sarà l’ultima nazione che il gruppo visiterà dopo aver toccato città importanti e piccoli paesi su tre continenti. Dopo Roma i ragazzi torneranno ciascuno nel proprio paese ed alle proprie attività con un bagaglio di lavoro, di impegno, musica e solidarietà e migliaia di persone conosciute. Ciascuno, nel proprio paese, nel proprio posto di lavoro, nelle scuole, nelle università, nelle comunità di appartenenza potrà condividere ed accrescere la ricchezza di almeno sei mesi trascorsi a servizio del mondo.

ALCUNI NUMERI DI VIVA LA GENTE DAL 1965 AD OGGI

Più di:

• 3.600.000 ore in servizio di volontariato nel mondo;

• 367 canzoni scritte per gli spettacoli (lo spettacolo si rinnova ogni anno);

• 800.000 le famiglie ospitanti in 74 paesi;

• 23.000 gli exalunni che hanno viaggiato con Viva la Gente nel mondo;

• 132 i paesi rappresentati;

• 74 i paesi visitati nel mondo;

• 1 miliardo le persone che hanno visto uno spettacolo di Viva la Gente;

• 68 gli italiani che hanno partecipato al programma.

