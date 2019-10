Milano – Proiettato un filmato del regista Fabio Schifilliti coi momenti più belli della sua carriera Maria Grazia Cucinotta brand ambassador di Miscela d’Oro alla Fiera “Host 2019” di Milano Presentati i progetti per il mercato internazionale della storica azienda messinese che ha coinvolto anche lo chef palermitano Filippo La Mantia

Milano – L’attrice Maria Grazia Cucinotta guest star di “Host 2019” a Fiera Milano Rho che l’ha accolta con un bagno di folla in occasione della presentazione dei nuovi progetti della torrefazione “Miscela d’Oro”: una giornata intensa in cui è stata protagonista di una visita arricchita da un video firmato dal regista messinese Fabio Schifilliti coi momenti più belli della sua carriera cinematografica capaci di emozionare il pubblico, rivedendo celebri scene come quelle del film premio Oscar “Il Postino” o l’action movie “007 – Il mondo non basta” e tanti altri. Calorosi applausi e apprezzamenti hanno dato il benvenuto alla nota attrice e produttrice in una prestigiosa vetrina dedicata al made in Sicily, un palcoscenico unico dove la storica azienda messinese si è raccontata ai clienti internazionali e agli investitori e ha presentato prossime progettualità per il mercato nazionale ed estero, in uno stand collocato nel padiglione 14.

Artigiani del caffè dal 1946, le tre generazioni della famiglia Urbano hanno guidato una storia di successo: l’impresa familiare con sede a Messina, ma presente in oltre 50 Paesi, ha scelto adesso come brand ambassador uno dei volti più amati del cinema italiano. La Cucinotta, anche lei di origini messinesi, è conosciuta dagli Stati Uniti al Sudamerica fino in Cina; donna, mamma e moglie con solidi valori e un legame forte con le sue radici.

Dopo la visita in Fiera, accompagnata dal team Miscela d’Oro, in particolare dal presidente Franco Urbano e dall’A.D. Umberto Urbano, e vestita con un elegante tailleur di colore oro e top nero ispirato ai colori aziendali, la Cucinotta ha gustato un buon caffè… made in Messina. La giornata si è conclusa con una cena nel ristorante stellato dello chef palermitano Filippo La Mantia, alla quale ha partecipato un parterre di ospiti provenienti da tutti i continenti, che hanno apprezzato particolarmente la presenza della bella testimonial siciliana doc.

