DIRE, FARE … EQUOSOLIDALE, il concorso rivolto alle scuole per imparare la solidarietà

A scuola di commercio equo e solidale. L’Associazione Amici di Cesar – Bottega Solidale Warawara e di CESAR – Fondazione Mons. Cesare Mazzolari Onlus lancia la sesta edizione di: “DIRE, FARE … EQUOSOLIDALE ‐ Alla scoperta del commercio equo e solidale”.

Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole primarie e delle scuole secondarie di I e II grado italiane.L’obiettivo dell’Associazione è far conoscere il tema del commercio equo e solidale agli studenti italiani delle scuole elementari, medie e superiori, attraverso: materiale informativo fornito da Associazione Amici di Cesar – Bottega Solidale Warawara sulla filiera del commercio equo; incontri formativi e/o interattivi organizzati su richiesta nelle scuole, in collaborazione con CESAR – Fondazione mons. Cesare Mazzolari onlus e con Equo Mercato Soc. Coop. e Coop. Garabombo, con possibilità di utilizzo di strumenti quali l’escape room per un approccio dinamico e ludico al tema del commercio equo, da intendersi come strumento di sensibilizzazione alla solidarietà internazionale e alle situazioni di crisi nel sud del mondo, in particolare nel Sud Sudan dove opera la Fondazione CESAR.Il concorso propone la produzione di un elaborato da parte del gruppo partecipante: il lavoro dovrà racchiudere il risultato delle ricerche svolte su un prodotto a scelta del commercio equo ed un messaggio finale di sensibilizzazione da rivolgere all’opinione pubblica.I progetti dovranno essere inviati entro il 31 dicembre 2019.Sono previste tre sezioni di gara: scuole primaria (sez. A), scuole secondarie di primo grado (sez. B) e scuole secondarie di secondo grado (sez. C).Ciascun elaborato potrà essere presentato da una singola classe o da un gruppo di studenti appartenenti a classi diverse dello stesso istituto. Ogni gruppo potrà avvalersi del coordinamento e della collaborazione di insegnanti.Per l’edizione 2019/2020 viene richiesto alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di analizzare un prodotto a scelta del commercio equo e solidale e poi produrre un elaborato sintetico finale in cui condensare il risultato delle proprie ricerche e un messaggio finale di sensibilizzazione da rivolgere all’opinione pubblica. Tipologie di elaborati ammesse: volantini f.to A5 – A4 –A3, infografica, spot video max 1 minuto.Gli elaborati dovranno essere consegnati esclusivamente in f.to digitale (PDF – JPG – video in f.to MP4‐ WMV).Per informazioni e dettagli cliccare qui

Com. Stam. fonte Informa Giovani