Idee fresche contro il riscaldamento globale. Il concorso rivolto agli studenti

“Contro il riscaldamento globale servono idee fresche”: è questo il tema del bando lanciato dall’AssocalzaturificiItaliani, d’intesa con il M.I.U.R. (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca). Il concorso è rivolto alle Scuole statali e paritarie, Agenzie Formative post-diploma e/opost-laurea, FTS, Istituti di Istruzione Tecnica Superiore, ISIA.

Obiettivo dell’iniziativa è far emergere quanto incide l’attività dei sistemi produttivi sui cambiamenti climatici, invitando a riflettere sulle azioni che si possono sviluppare per contrastarne gli effetti a partire da un modello produttivo in grado di rimettere in circolo e valorizzare materiali che altrimenti finirebbero in discarica o negli inceneritori. Con creatività e originalità, gli studenti dovranno scoprire modi per recuperare e riciclare materiali che compongono una calzatura, creando nuovi oggetti o nuove scarpe. Lo scopo è quello di cercare di mantenere “in uso” residui di materie prime o di lavorazione o materie riciclate, anche provenienti dall’industria calzaturiera, per ideare nuovi prodotti, al fine di ridurre gli sprechi e generare effetti positivi sia sull’ambiente che sulla vita delle persone.Sono ammessi a partecipare al concorso alunni della Scuola primaria, Scuola secondaria di 1°grado, Scuole secondarie di 2° grado per l’istruzione tecnica,professionale e liceale, alunni frequentanti corsi oAgenzie formative specializzate nei corsi post diploma e post laurea ad orientamento moda e calzaturiero,FTS, ITS, ISIA.

I premi saranno assegnati ai migliori lavori,che siano stati realizzati a livello individuale o di gruppo, presentati dalle Scuole: 2 premi di Euro1.500,00. I lavori devono consistere in elaborati inediti,anchein forma multimediale(video, composizioni di genere musicale libero,fumetti, disegni, mosaici o altri lavori artistici).

4 premi dell’importo di Euro 2.500,00 per i 4 migliori lavori provenienti dalle scuole del secondo ciclo: licei, istitutiprofessionali(settoreindustriaeartigianato), istituti tecnici. I lavori, in linea con il tema de lconcorso,dovranno consistere,a scelta del singolo Istituto e coerentemente con l’indirizzo di studi, in piani di comunicazione e/omarketing, corredati da ciò che è necessario per promuovere il Made in Italy e per far conoscere e apprezzare il prodotto e/o l’azienda;disegni di progettazione di calzature,corredati da chiara descrizione dei materiali, dei componenti,dellalavorazioneecc.,necessari perlarealizzabilità; prototipi di calzature che abbiano caratteristiche di creatività, originalità, innovatività e industrializzabilità;manifesti,filmati,slogan pubblicitari,lavori artistici e simili per l’azienda,per il prodotto o per Assocalzaturifici stessa.

1 premio dell’importo di Euro 3.000,00 per il miglior lavoro proveniente d a Agenzie formative post diploma e postlaurea, IFTS,ITS,ISIA. I lavori, di quantità non superiore a cinque,devono consistere in prototipi accompagnati da scheda esplicativa per l’ingegnerizzazione e da una descrizione che chiarisca anche l’attinenza al tema del Bando.

La scadenza per inviare le proposte è il 30 aprile 2020.

