ETJCA – Agenzia per il lavoro sbarca in Sicilia e inaugura la sua prima filiale a Catania

ETJCA – Agenzia per il lavoro, tra i primi 10 player del mercato e leader nei servizi per le risorse umane, dopo la recente inaugurazione a Storo, prosegue nel suo percorso di espansione aprendo la sua prima filiale in Sicilia, in Largo Papa Paolo VI, 10 a Catania.

L’agenzia per il lavoro, che dal 1999 lavora nel settore delle APL offrendo affidabilità e competenza nella ricerca del personale e nella gestione delle risorse umane, amplia la sua presenza sul territorio Italiano inaugurando un nuovo spazio per l’orientamento.

Con questa nuova apertura, ETJCA vuole rafforzare la sua presenza nel Sud Italia e garantire supporto e vicinanza alle aziende e a chi cerca lavoro.

Ad oggi sono più di 65 le filiali di ETJCA distribuite in tutta Italia, ognuna delle quali è perfettamente consapevole delle dinamiche locali di ogni settore professionale e, soprattutto, delle specificità culturali e normative.

“L’arrivo di ETJCA in Sicilia riflette la volontà di affiancare, con una presenza diretta sul territorio, le aziende di Catania e dei comuni limitrofi e di agevolare, chi è alla ricerca di un lavoro, mettendo in contatto i candidati con le realtà che offrono esperienze professionali” – afferma Katia Berardi, Regionale Manager di ETJCA.

La sede è già pienamente operativa con alcune posizioni aperte nel settore HORECA e metalmeccanico. Nello specifico si selezionano: receptionist, portieri di notte, camerieri ai piani da inserire nell’hotellerie, cuochi, aiuto cuoco, commis di cucina, cameriere di sala, commis di sala e maître nella ristorazione e saldatori specializzati e tubisti per il settore industriale.

La filiale sarà aperta dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle18.

Su ETJCA:

ETJCA è un’agenzia per il lavoro, interamente italiana e indipendente, che offre servizi all’avanguardia per le aziende e le persone, dotata della certificazione SA8000:2014 e del “QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE” UNI EN ISO 9001:2015. Fondata nel 1999, ha ampliato la sua presenza sul territorio nazionale grazie a una costante crescita, arrivando oggi a più di 65 filiali in tutta Italia. Somministrazione del lavoro, staff leasing, apprendistato professionalizzante, ricerca e selezione del personale, politiche attive del lavoro, attivazione di tirocini extracurricolari, formazione, collocamento mirato, outsourcing, gestione del welfare aziendale e delle risorse umane nell’ambito del settore pubblico sono i principali servizi quotidianamente messi a disposizione di aziende, clienti e persone in cerca di lavoro. ETJCA è l’unica agenzia per il lavoro italiana ad aver stretto un accordo di collaborazione con la Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro e la Fondazione Consulenti per il lavoro: tale esclusiva consente a questa categoria di professionisti di mettere a disposizione dei propri clienti un’offerta di servizi completa, integrandola con la somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato.