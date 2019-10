Consorzi di bonifica, Abate: “determinanti per assicurare garanzie occupazionali e i servizi”

“Al momento non ci sono le risorse per poter soddisfare le esigenze di tutta la Sicilia in quanto si attende l’esito dal congelamento di 62 milioni di euro, bloccati a seguito della impugnativa dello Stato che se liberati, rimetterebbero in funzione molteplici attività in tutta la regione – la denuncia si legge in una nota a firma del Segretario Nazionale del Sifus Ernesto Abate.

Ma è chiaro – prosegue il dirigente quadro – che i tempi burocratici non coincidono con i fabbisogni dell’agricoltura e delle famiglie che vivono nell’indotto, compreso i Consorzi di Bonifica. Da tre giorni, risulta essere ristabilita la fluenza delle acque sul territorio del Consorzio di Bonifica di Catania, un risultato positivo ottenuto grazie alle denunce portate avanti dal Sifus e dall’Apos, scaturite dalle temperature fuori stagione che obbligano all’irrigazione dei campi. Adesso, si attende l’atto coraggioso diimmettere il personale operaio per garantire la copertura necessaria del servizio su tutto il territorio. Resta comunque necessario incassare oltre 3 milioni di utenze il cui mancato incasso graverebbe sulla mole di contenziosi e sgravi già mossi dagli agricoltori che alla data odierna non hanno percepito alcun turno d’acqua o al massimo appena un turno.Tra le soluzioni possibili resta sempre sotto la lente d’ingrandimento del Sifus, il contenuto dei decreti 523/2018 e 1462/2019. Che fine hanno fatto questi soldi destinati al riconoscimento del carburante e quindi del chilometraggio? – chiede Abate. “Si tratta di una cifra complessiva di oltre 1.200.000€ inviata dal Servizio 4 e ripartita ai Consorzi di Bonifica, relativi agli anni 2018 e 2019 e destinati al riconoscimento di tali spettanze al personale otd, assegnati per Consorzio e per singolo lavoratore. Somme riconosciute e liquidate o in fase di liquidazione al personale beneficiario di questa misura, nell’area occidentale della Sicilia per un importo complessivo nel biennio di oltre 600.000 €; ma i restanti 600.000 € o poco più destinati alla Sicilia Orientale sono spariti dai radar, mai percepiti dai lavoratori, mai ricevuta una risposta come O.S. rispetto alle denunce mosse! Si tratta di disponibilità economiche non indifferenti che se non utilizzate per le finalità indicate dai decreti, potrebbero essere impiegate dallo stesso personale beneficiario, per dare i servizi all’agricoltura. Non vorremmo vederle confluire – conclude Abate – magari tra quelle premialità per il raggiungimento di obiettivo a taluni che probabilmente mai tale obiettivo hanno raggiunto. Perché si ricorda che l’obiettivo dei Consorzi non è quello di dare acqua per il solo periodo dei gelati, ma per il reale fabbisogno del mondo agricolo e zootecnico”

Com. Stam.