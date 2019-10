Ars, Figuccia: “La Sicilia e i siciliani vogliono le riforme”

“Il giudizio di parifica fissato per il prossimo 13 dicembre sarà determinante per avere un quadro dettagliato senza il quale quest’Aula non potrà procedere all’approvazione del rendiconto generale e dell’assestamento di Bilancio –

a dirlo a Sala d’Ercole è Vincenzo Figuccia, deputato dell’Udc all’Ars e leader del Movimento cambiamo la Sicilia che prosegue – nel frattempo, inutile lasciare che l’ozio faccia da padrone quando i siciliani che hanno dato fiducia a questa maggioranza, attendono riscontri concreti, inutile giustificare ostruzionismi, lassismi e temporeggiamenti che generano disillusioni e risposte mancate ai dilemmi di chi si interroga se vivere in Sicilia sia una realtà ancora possibile. Mi aspetto insieme ai siciliani che siano settimane utili alla calendarizzazione e all’approvazione di riforme sostanziali come quella sui consorzi di bonifica, sulla polizia locale, sulle infrastrutture e sui rifiuti quali interventi determinanti per il rilancio degli standard di vivibilità e dei panieri di opportunità.La nostra Regione – decifra il parlamentare centrista – presenta il valore dell’indice più elevato di povertà assoluta generando un disagio sociale, giunto a soglie insostenibili che va affrontato con decise misure di contrasto alla povertà, di sostegno al reddito, di rafforzamento dell’assistenza, ricorrendo necessariamente a soluzioni strutturali.Bisogna abbandonare la logica emergenziale che negli ultimi trent’anni ha sacrificato pianificazione strategica e programmazione e bloccare una volta per tutte quell’emorragia che in un drammatico crescendo, sta conducendo fuori dalla Sicilia decine di migliaia di giovani capaci, preparati e innovativi facendo perdere a noi tutti, e non solo drammaticamente agli affetti familiari, un apporto essenziale per immaginare un futuro di sviluppo”.