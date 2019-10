Palermo: “A scuola con la Tourette”- Conoscere la sindrome dei mille tic

Si terrà mercoledì 23 ottobre, a partire dalle ore 9.30, nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo “Francesco Riso”, di Isola delle Femmine, un incontro informativo rivolto a insegnanti, ragazzi e famiglie, dal tema “A scuola con la Tourette” – Conoscere la sindrome dei mille tic.

Nel corso della mattinata verrà proiettato il film “La mia fedele compagna”, che racconta la storia vera di un ragazzo con Sindrome di Tourette e di come ha affrontato le proprie difficoltà per trasformare la diversità in ricchezza, e seguirà un dibattito cui interverranno la dottoressa Anna Maria Tarallo, dirigente scolastico dell’Istituto“Francesco Riso”, in videoconferenza Savio Capretti, tourettiano, attivista per i diritti delle persone con Tourette, e Karen Lisciandra, mamma di Andrea, un bambino con sindrome di Tourette.

L’incontro è stato fortemente voluto proprio da Karen Lisciandra, che già in passato e in altre scuole della provincia di Trapani ha pensato di divulgare l’argomento, educando le classi a conoscere meglio la sindrome di Tourette, con la quale convive il suo bambino.

La Sindrome di Tourette è una malattia neurologica che prende il nome dal neurologo francese che per primo la descrisse, Georges Gilles de la Tourette. La malattia è caratterizzata dalla presenza di almeno due “tic” motori e almeno un “tic” vocale, che non necessariamente si manifestano allo stesso momento, ma che sono presenti per più di un anno a partire dall’esordio che avviene generalmente nell’infanzia, per convenzione non più tardi dei 18 anni. I “tic” che caratterizzano la sindrome di Tourette si possono descrivere come movimenti non-volontari anomali, aritmici, improvvisi e ripetitivi, oppure come emissioni non-volontarie di suoni o parole. La loro gravità copre un ampio spettro, da gradi estremamente lievi a situazioni invalidanti.

Subito dopo la visione del film “La mia fedele compagna”, che narra la storia di Brad Cohen, americano affetto dalla suddetta sindrome, che è riuscito, contro ogni pregiudizio, a coronare il suo sogno di diventare insegnante, i ragazzi ascolteranno Savio Capretti, che spiegherà loro come si possa vincere questa battaglia e condurre una

vita normale.

Infine si darà spazio al dibattito con e per le famiglie.

Jana Cardinale

janacardinale@hotmail.com

Com. Stam.