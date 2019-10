Gravi carenze e caos in via XXXI maggio a Catania, l’allarme lanciato dal comitato Romolo Murri

Una viabilità più scorrevole e sicura in via XXXI maggio non dovrebbe essere una chimera irraggiungibile ma la semplice quotidianità. Eppure in una strada strategica per la mobilità cittadina, tra il Corso Indipendenza e il viale Mario Rapisardi, i problemi sono all’ordine del giorno.

In particolare gli incroci con via Selvosa e via Sapri piombano sistematicamente nel caos durante le ore di punta. Una vera e propria anarchia a cui bisogna aggiungere il mancato rispetto delle precedenze, la segnaletica stradale da potenziare e il parcheggio selvaggio. Qui gli unici “oggetti” misteriosi sono i pedoni che ancora si avventurano ad attraversare la zona a piedi. Per queste ragioni il comitato “Romolo Murri”, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, chiede all’amministrazione comunale di intervenire con opere che mirino a garantire la vivibilità del rione. Non bisogna dimenticare che nei pressi di via XXXI Maggio ci sono moltissime scuole ed attività commerciali che attirano pendolari e utenti. La soluzione ideale sarebbe quello di avere in via XXXI maggio i necessari controlli. Vigilanza da assicurare pure la sera quando la strada è sgombra e sono pochi quelli che rispettano i limiti di velocità. E’ una questione di buonsenso da parte dei cittadini e di necessità che l’amministrazione comunale deve assolutamente considerare. Già in passato questa zona era stata al centro delle proteste per via delle micro discariche abusive e delle buche. Oggi a queste emergenze si aggiungono altre problematiche e Palazzo degli Elefanti deve intervenire prima dell’arrivo della stagione invernale carica di piogge.

Vincenzo Parisi Presidente Comitato Cittadino “Romolo Murri”

Com. Stam.

comitato romolo murri- via XXXI maggio-catania