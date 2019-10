Nuove linee guida Prg Catania, Sangiogio(SPS): “ Occasione per riqualificare Timpa ed ex Mulino Santa Lucia”.

L’approvazione delle linee guida del Prg per la Timpa di Leucatia, l’ex Consorzio Agrario e l’ex Mulino Santa Lucia di via Domenico Tempio significherebbe l’occasione di rilancio e di riqualificazione definitiva per siti oggi assolutamente degradati.

In occasione del voto storico che a brevissimo, come mi auspico, avverrà in consiglio comunale si potrà finalmente ridare lustro a luoghi abbandonati da troppo tempo.

Attenzionare alcune importanti aree della nostra città che, al contrario, potrebbero essere riqualificati solo attraverso altri tipi di iter burocratici, molto più lunghi e farraginosi rispetto al Prg.

“Le linee guida rappresentano il primo step fondamentale e propedeutico per far sì che si possa, entro questa consiliatura, votare il nuovo Piano Regolatore- afferma il consigliere comunale Luca Sangiorgio, Capogruppo di “Salvo Pogliese Sindaco – Una scelta d’amore per Catania”- in quest’ottica è stato compiuto un grande e certosino lavoro da parte di tutti i componenti del Senato Cittadino. Per queste ragioni- prosegue Sangiorgio- colgo l’occasione per accendere i riflettori su un problema che riguarda la valorizzazione e il recupero di tante aree e siti della città lasciati in passato colpevolmente al proprio destino. Proposte contenute in un emendamento che presenterò in aula. L’ex consorzio da oltre vent’anni è in stato di profondo degrado. Stesso scenario per l’ex Mulino Santa Lucia che oltre dieci anni fa fu posto sotto sequestro dalla Magistratura. Da lì iniziò un lungo viavai di teppisti e senza tetto. Oggi propongo di destinarlo ad housing sociale per le tante famiglie catanesi che non hanno una casa dove vivere”.

Situazione diversa, invece, riguarda la Timpa di Leucatia che,oltre al verde, rappresenta anche un sito archeologico di grande importanza mai completamente valorizzato. Nell’ottica del Prg, che non deve prevedere consumo del suolo, potrebbe diventare uno dei principali parchi del capoluogo etneo con la previsione di realizzarci bambinopoli e spazi attrezzati per sport all’aperto.

Consigliere Comunale Luca Sangiorgio

Capogruppo “Salvo Pogliese Sindaco- Una scelta D’amore per Catania”

